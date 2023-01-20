Zafer Partili Şükrü Sina Gürel, ‘Suriye niyet testinde’

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 04:00

Eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, gazetemize ziyarette bulundu.

Gazetemizin imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve yazarımız Mehmet Ali Güller ile görüşen Gürel, Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürel, Suriye ile yaşanan sorunlara yönelik “Suriye’de yaşanan süreçte iktidarın payı büyük. AKP yeniden iletişimi geliştirmek istese de Suriye ağırdan alıyor. Çünkü karşı tarafın niyetini test ediyor” ifadelerini kullandı.

"ABD İLE YAKINLAŞMA ÇABASI"

Gürel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun F-16 alımıyla ilgili ABD’ye görüşmeye gidecek olmasını “İktidarın seçim yaklaşırken ABD ile arasını iyi tutmaya çalışması” olarak değerlendirdi. F-16’ların Türkiye için aciliyetinin bulunmadığına dikkat çeken Gürel, Deva Partisi Başkanı Ali Babacan’ın milli savunma sanayisine yönelik eleştirilerini de bu gelişmelerin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın en büyük hatasının, Yunanistan ile görüşmelerde Akdeniz ve Ege’yi bir bütün olarak değerlendirmesi olduğunu söyleyen Gürel, “Türkiye’nin Akdeniz konusunda Yunanistan ile konuşması gereken bir şey yok. Karadeniz’de olduğu gibi Münhasır Ekonomik Bölge ilanında bulunulmalı” dedi.