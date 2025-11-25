Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tartışma çıktı! Bakan Yumaklı, ESK Genel müdürünü savundu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı tartışmalarla başladı. CHP’li vekiller, protesto amaçlı kafalarına kasket takarak salona giriş yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, elinde buğdayla salona girerek gıda fiyatlarına, çiftçilik yaş ortalamasının artmasına, yurttaşların gıda zehirlenmesinden kaynaklı rahatsızlık yaşamasına tepki gösterdi. Ağbaba, "2023 yılında dünyada en çok buğday ithal eden ülkeymişiz. 2025’te ise Etiyopya ve Hindistan’dan sonra dünyada en çok buğday ithal eden ülkeyiz. Tarımın icat ediliği topraklardayız. Eskiden ekiyorduk, şimdi pazarlardan topluyoruz. Ekicilikten toplayıcılığa dönüşmüş durumdayız. Maalesef Türkiye tarımda kötü durumda" dedi.

'HER TARAF K İRLENMİŞ VE KOKUŞMUŞ'

Gıda enflasyonuna da dikkat çeken Ağbaba, "Gıda enflasyonunda dünyada 4'üncü sıradayız. Avrupa’da gıda enflasyonunda açık ara birinci sıradayız. Bizden hemen sonra Ukrayna geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koridorlarında ithalat lobileri dolaşıyor. Bunlar Trump’ın dostu ya, ne yapmaları lazım? Mutlaka ithalata vergi konulması lazım. 2018 yılından beri canlı hayvan ihracatı 700 milyon, ithalatı 6,7 milyar. Her taraf kirlenmiş, kokuşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

'MUHAFAZAKAR İKTİDAR VATANDAŞA AT, EŞEK, KANGURU YEDİRİYOR'

Ağbaba, "Bir başka önemli konu zehirlenme. Sadece dün 300 kişi zehirlendi. Hastanede, yurtta, cezaevinde, okulda, düğünde, mevlütte, restoranda, Meclis’te, kışlada insanlar zehirleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine başladığından beri tam bin 256 kişi zehirlenmiş durumda. Sadece zehirlense iyi. Muhafazakar bir iktidar vatandaşa at eti, eşek eti, kanguru eti ve domuz eti yediriyor. Gıdada denetim yok, sınır güvenliği yok, sosyal güvenlik yok, veri güvenliği yok, ekonomik güvenlik yok, sokak güvenliği yok, hukuk güvenliği zaten yok" diye konuştu. Ağbaba, yıllık ortalama 500 kişinin sahte alkol sebebiyle yaşamını yitirdiğini de belirterek "Bir taraftan zehirleniyoruz, bir taraftan ölüyoruz" dedi. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı salona giriş yaparak vekillerle selamlaştı. Yumaklı, CHP’li vekillerin sorduğu soruları yanıtsız bırakarak “birazdan açıklayacağız” dedi.

‘M ÜDÜR MÜSÜNÜZ ŞİRKET SAHİBİ MİSİNİZ’

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bakanlık bürokratları kendilerini tanıttığı sırada Macaristan’da et ticareti yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın salonda bulunmasına tepki gösterdi. Alp, “Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Müdür müsünüz şirket sahibi misiniz söyleyin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle. Et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun onu söyle. 'Genel Müdürüm' demekle olmaz” dedi. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Alp’in söylemlerine karşı tepki gösterdi. Gerginlik büyüdü, karşılıklı atışmalar yaşandı. CHP’li İnan Akgün Alp, AKP’li Açıkkapı’ya yönelik “Sen Elazığ’ın yüz karasısın. Macaristan çiftçisinin hakkını savunuyorsun. Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ’ın hakkını ara” dedi. AKP’li Açıkkapı ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameye gönderme yaparak “Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş. 4 bin sayfalık iddianameyi savunun” yanıtını verdi.

AKP'LİLERDEN 'BİZİ İLGİLENDİRMEZ' SAVUNMASI

Bakan Yumaklı, ESK Genel Başkanı Taylan ile adı anılan şirketle ESK arasında doğrudan ya da dolaylı olarak para aktarımı bulunmadığını savundu. CHP’li vekiller ise “Macaristan’da şirketi var mı yok mu” sorusunu yöneltti. Daha sonra çıkan tartışmada, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bürokratın şirketi olur mu” diye sordu. AKP sıralarından “Bizi-sizi ne ilgilendirir” sesleri yükseldi.

'TARIMSAL HAMMADDEDE NET DI ŞARIYA BAĞIMLISINIZ'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına yaptığı konuşmada, "Tarımda bir önceki yılı tekrar etmek, açıkça geri düşmektir. 2026 bütçe konuşmanızı altını çizerek okumaya çalıştım. 4 cümle çizebildim. Bundan büyük üzüntü duyuyorum. Avrupa’da birinci, dünyada yedinciyiz dediniz. Bu bir tarım başarısı anlatısıdır değil mi? Tarımsal hammaddede net dışarıya bağımlısınız" eleştirisini yaptı. Günaydın, "Türkiye gıda ürünleri dış ticaretinde net ihracatçıdır, tarımsal hammadde dış ticaretinde de net ithalatçıdır. Bu gerçeği niye söylemiyorsunuz? Bu gerçeği söylemeyerek Türkiye'yi tarımda uçuracağınızı mı sanıyorsunuz" dedi. Günaydın, bir olağan yılda tarımsal ham madde ithalatına 420 milyar lira para ödendiğini, bunun yarısının dış ticaret açığı olduğunu söyleyerek, "Demek ki 200 milyar TL'yi tarımın başladığı bu topraklarda, temel tarımsal ürünleri yetiştiremediğiniz için dışarıya para saçıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ‘Avrupa'da birinciyiz’. Yani bunu inanarak mı söylüyorsunuz? Yoksa bu rakamları size veriyorlar ve siz bu rakamları içselleştirmeden burada okuyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

'BİR ADAM TİLKİYSE TAVUK K ÜMES İNE M ÜDÜR YAPILMAZ'

Bakan Yumaklı’yı uyaran Günaydın, "Ben araştırdım, ithalat lobileri içerisinde sizin adınız geçmiyor. Ama şu sayacağım isimlere bir dikkat edin; Mücahid, Bülent, Mustafa, Bilal. Bunlara dikkat edin. Bunların yaptıkları üzerinize kalacak. Er geç bunların yaptıkları ortaya çıkacak. Bunlar büyük paralar kazanıyorlar. Ama Türkiye kırmızı ete muhtaç hale geliyor. Bu kabul edilemez" dedi. Yumaklı'nın ESK Genel Müdürü Mücahit Taylan'ı savunmasına ilişkin de konuşan Günaydın, "Ben yap-sat firması sahibi olsam beni TOKİ Genel Müdürü yapar mısınız, yapmamanız lazım. Bu, siyasi etik meselesidir. En azından durum ortaya çıkınca 'görevden alıyoruz' deseydiniz, zaten başarısız. Bir adam tilkiyse tavuk kümesine müdür yapılmaz. Açıkça bir çürüme var. ESK’yi keşke böyle üstlenmeseydiniz. Tilkiyi tavuk kümesine müdür yapmışlar, ne kadar maaş istersin diye sormuşlar, gülmekten cevap verememiş. Minareyi çalan kılıfını ayarlamaz mı" değerlendirmesini yaptı.

'TOPU SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ATARAK KURTULAMAZSINIZ'

Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan gıda ve kimyasal madde zehirlenmelerini anımsatan Günaydın, "Eğer fosfini başka yan odada birileri kalırken bir otel ilaçlamasında kullanıyorsanız siz canisiniz demektir. Böcek ailesini hatırlıyorsunuz, değil mi? İki tane sabi, bir anne, bir baba. O dört kişi vefat etti. Kimin uykusuna girecek bu? Sağlık Bakanlığı'nın mı uykusuna girecek, sizin mi uykunuza girecek? Ben söyleyeyim, topu Sağlık Bakanlığı'na atarak kurtulamazsınız. Çünkü biyodizel firmaları evet ilaçlama yapıyorlar ama onlar fumigant kullanamazlar. Fumigasyon sizin kontrolünüzde Tarım Bakanlığının kontrolünde. Herkes biliyor ki halk sağlığı ilaçlamasında şakır şakır fumigantlar kullanılıyor. Kim denetleyecek bunu? Gıda denetimini Sağlık Bakanlığı yapacak, fumigant kullanımını sizin bakanlık denetleyecek, hangisini denetlediniz bugüne kadar?" diye sordu.