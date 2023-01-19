Yasa teklifi TBMM'ye verildi: ‘AKP Uludağ’da rant peşinde’

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 07:35

TBMM’de görüşülen yasa teklifiyle doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanı’nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolünde olması yerine kendine ait bir başkanlığının olması önerildi. Yasa teklifini muhalefet ve sivil toplum kuruluşları “rant teklifi” olarak değerlendirdi.

Tarım Orman-İş Başkanı Durmuş, Uludağ Milli Parkı’nın zaten korunan alan statüsünde olduğunu vurguladı. Milli parklarla ilgili koruma yasasının 1983’te çıkarıldığını belirten Durmuş, “Günümüze kadar bu yasa sekiz kez değişti, hepsi AKP iktidarında. AKP’nin bütün doğal varlıklara olduğu gibi parklara bakışı da rantsal” dedi.

"TEKLİFİN ÖZÜNDE VAR"

Teklife ilişkin bilgi veren CHP Milletvekili Ulaş Karasu, “1961 yılında milli park ilan edilen Uludağ, şimdi bir alan başkanlığıyla tüm denetim mekanizmalarından azade hale geliyor. Teklifteki Alan Başkanlığı Komisyonu’nun kuruluş ve çalışmasını düzenleyen maddeye göre; sadece sit dereceleri ve alanları hakkında alınan kararlarda oybirliği şartı aranacak, diğer konularda oyçokluğu yetiyor. Teklifin özünde rant var” ifadelerini kullandı.