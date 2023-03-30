Tarlaya deprem konutu
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının inşasına başlanırken, inşaatların tarım arazilerine yapılmasına tepkiler sürüyor.
Adıyaman’da hak sahiplerinden izin alınmaksızın OHAL yasasına dayanarak kamulaştırılan arazilerin büyük bölümü tarıma elverişli arazilerden oluşuyor.
Bu arazilerden biri de hayatlarını çiftçilikle idame ettiren Akkuş ailesine ait. Akkuş Ailesi'nin Vartana Köyü'ndeki tarım arazisine el konularak konut inşaatlarına başlandı. Ailenin buğday, nohut, zeytin, badem gibi ürünler ektiği arazisine iş makineleri girdi ve ürünler iş makineleri tarafından söküldü.
TOPRAĞIMIZA EL KONDU
Tarla sahiplerinden Feyzullah Akkuş, yıllardır tarıma elverişli olduğu için oturum izni alamadıkları arazilerinin ellerinden konut inşaatları için alındığını belirtti. Akkuş yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Geçtiğimiz sene tarlamızın üstüne ev yapmak için yirmi yedi farklı kurum dolaştık ve tarıma el verişli olduğu gerekçesiyle oturum izni alamadık. Deprem felaketinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye geldi. Toprağımıza karşılık ev teklif ettiler ancak 'ailemiz kalabalık, geçimimizi bu toprakla karşılıyoruz’ diyerek reddettik. TOKİ'de araştırdık şu an tarım alanına konut projesinin çizildiğini ve kamulaştırma davasıyla elimizden alınmış olduğunu öğrendik. Ürünlerimiz telef oldu. Tarladaki depomuzun üst katına yaptığımız yerde ikamet ediyoruz eğer burası yıkılırsa nerede yaşayacağımız belli değil."
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