Tarlaya deprem konutu

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 18:57

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 19:00

Adıyaman’da hak sahiplerinden izin alınmaksızın OHAL yasasına dayanarak kamulaştırılan arazilerin büyük bölümü tarıma elverişli arazilerden oluşuyor.

Bu arazilerden biri de hayatlarını çiftçilikle idame ettiren Akkuş ailesine ait. Akkuş Ailesi'nin Vartana Köyü'ndeki tarım arazisine el konularak konut inşaatlarına başlandı. Ailenin buğday, nohut, zeytin, badem gibi ürünler ektiği arazisine iş makineleri girdi ve ürünler iş makineleri tarafından söküldü.

TOPRAĞIMIZA EL KONDU

Tarla sahiplerinden Feyzullah Akkuş, yıllardır tarıma elverişli olduğu için oturum izni alamadıkları arazilerinin ellerinden konut inşaatları için alındığını belirtti. Akkuş yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz sene tarlamızın üstüne ev yapmak için yirmi yedi farklı kurum dolaştık ve tarıma el verişli olduğu gerekçesiyle oturum izni alamadık. Deprem felaketinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeye geldi. Toprağımıza karşılık ev teklif ettiler ancak 'ailemiz kalabalık, geçimimizi bu toprakla karşılıyoruz’ diyerek reddettik. TOKİ'de araştırdık şu an tarım alanına konut projesinin çizildiğini ve kamulaştırma davasıyla elimizden alınmış olduğunu öğrendik. Ürünlerimiz telef oldu. Tarladaki depomuzun üst katına yaptığımız yerde ikamet ediyoruz eğer burası yıkılırsa nerede yaşayacağımız belli değil."