Depremde hasar alan ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan çeteye operasyon!
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı bina ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8'i kadın 12 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı binaları hedef alan çetenin, boşaltılan ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığını belirledi.
ÇALDIKLARI ALTINLARI BAHÇEYE GÖMMÜŞLER!
Yapılan teknik takip sonucu, öncesinde şifreli konuşarak buluşan zanlıların telefonları araçta bırakarak hasarlı evlerden ziynet eşyası ve elektronik cihaz çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin dikkati çekmemek için ellerinde temizlik kovasıyla binalara girdikleri ve saç tokalarıyla kapıları açtıkları, çaldıkları altınları evlerinin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bunun üzerine ekiplerce gerçekleştirilen "Anafor" adlı eş zamanlı operasyonda, 8'i kadın 12 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, yapılan aramalarda silah, altın, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan-Destici görüşmesi sonra erdi
- 'Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz'
- AKP'nin 'deprem' gerekçeli tek istifası!
- Erdoğan taraftarı grup sokak röportajına saldırdı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu'ndan açıklama
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Orkun Kökçü kimdir, nereli, kaç yaşında?