Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’dan kuraklık uyarısı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:08

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:25

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kuraklığa karşı Tarsuslu çiftçileri uyardı. Bozdoğan, mısır, pamuk ve soya ekimi yapacak çiftçilerin gündüz yerine gece saatlerinde sulamalarını planlaması, salma sulamadan kaçınılması konularında kuraklıkla mücadeleye ilişkin acil toplantı yaptıklarını belirttri.

İlçede aldıkları önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdoğan, “Tarsus’umuzun temel direği olan tarım şu an çok büyük tehdit altında. Belediyemizin çevre, tarım ve iklim uzmanları ile yapılan acil toplantı sonrasında sizlerle birkaç önlemi paylaşmak istedik. Bu nedenle yağmurla gelen suyun tarlalardan akıp gitmesinin engellenmesi için eğimli arazilerde eğime dik sürüm yapılması, budama artıklarının bahçelerde toprağa sürülerek karıştırılmasını, bahçelerde ağaç altına tava yapılarak suyun tutulmasını öneriyoruz” dedi. Su tasarrufunun kuraklıkla mücadele sürecinde önemini kaydeden Bozdoğan “Yakında kuraklık nedeniyle başlamasını beklediğimizin sulamaların sulama sırasında tarla ve bahçenizde suyun indiği derinliğin kontrol edilerek sulamanın planlanması su tasarrufu için çok kritiktir. İkinci ürün mısır, pamuk ve soya ekimi yapacak çiftçilerimizin gündüz yerine gece saatlerinde sulamalarını planlaması, salma sulamadan kaçınılması ile sulamada yüzde 50’nin üzerinde tasarruf sağlayacaktır. Köylerimizdeki kuyu ve sarnıçların da temiz tutulması da son derece önemlidir. Sitelerde çok su tüketen çim alanlar mümkünse azaltılmalı hatta iptal edilmeli, site içi sulamalar akşam saatlerinde yapılmalı” uyarılarında bulundu.

"BELEDİYE OLARAK MÜCADELE EDİYORUZ"

Bozdoğan, belediye olarak park ve bahçe sulamalarının dikkatli ve programlı şekilde yaptıklarını da belirterek, Tarsuslulara şöyle seslendi:

“Yeşil alanlarda kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerini yetiştirip uyguluyoruz. Bu uygulamaların sitelerimize de yaygınlaştırılmasını rica ediyoruz. Evlerde bozuk çeşmelerin kontrol edilmesi, musluklardan boşa su akıtılmaması ufak ama toplamda çok büyük etki yapacak uygulamalar olacaktır. Kuraklıkla mücadele ve sorularınız için Belediyemizin hizmetinizde olduğu belirtmek isterim. Tarsus olarak kuraklıkla mücadelede hep birlikte başarılı olacağız.”