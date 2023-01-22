Gümüşhane'de kuraklık arıların dengesini değiştirdi: Kovanlarından çıktılar

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:04

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:20

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane, ülke genelinde etkili olan kuraklığı en yüksek oranda yaşayan illerden birisi. Barajların çekilerek enerji üretimini sekteye uğrattığı Gümüşhane’de dağların zirvelerinde bile kardan eser yok.

Hava sıcaklığının gündüzleri 10 dereceyi geçtiği Gümüşhane’de kovandan çıkmaması gereken arılar bahar aylarındaki gibi kovanlarını terk etmeye başladı.

Normal zamanda kar altında kalması gereken kovanların ısınması sonucu içindeki arılar kümelenmek yerine dışarı çıkıp uçuşmaya başlayınca kovanının içindeki besinleri bitme noktasına geldi.

Arıcılar bu durumu yıllardır yaşamadıklarını belirtip “En son Çernobil’den sonra böyle bir şey görmüştük” ifadelerini kullanırken kovanlarında kümelenmeyen arıların yiyecek ihtiyacı için Ocak ayının sonuna doğru kovanları açıp arı keki koyuyor.

"ÇERNOBİL'DEN SONRA BÖYLE BİR SIKINTI OLDU"

Yıllardan beri arıcılıkla uğraşan Murat Akçay, mevsimlerin bu yılki gibi hiçbir zaman olmadığını belirterek, “Ben 60 yaşındayım ve bu zamana kadar 1986’da Çernobil'den sonra böyle bir sıkıntı oldu ama iklimden dolayı değildi o. Şu anda kar yağışı yok. Gümüşhane, ocak 2023 ortalık kupkuru, dağların tepelerinde tozarak dahi yok. Geçen sene mevsim çok güzeldi, kar yağışı çok iyiydi. Her mevsim kendini yaşattı ve çok bereketli de bir yıl oldu. Ama bu sene bu şekilde devam ederse tarımın bütün kesimlerinde olduğu gibi arıcılıkta da özellikle bizim bölgemizde çok sıkıntılar olacak susuzluk başta olmak üzere” dedi.

“ARILAR BU YIL HİÇ KIŞ MODUNA GİRMEDİ”

Bu dönemde Gümüşhane’de değil yemleme arının yanına bile gidilmemesi gerektiğini kaydeden Akçay, “Arılar şu anda normalde kışlama modunda. Şu anda uyuyor olması, kümelenmiş olması lazım. Donmasını engellemek için ana arıyı aralarına alıp küme halinde olmaları lazım ama arılar çalışıyor. Epeydir, çalışıyor. Hiç kış moduna girmediler. Bu da ister istemez arıları yemleme ihtiyacı doğuruyor. Ama bu şekilde devam ederse yazın da yemleme moduna gireceğiz. Yani bal falan olma ihtimali çok az bu şartlarda. Mevsimin bu şekilde gitmesi arıların bakımını da güçleştiriyor, var olmasını da güçleştirecek” diye konuştu.

Özellikle Gümüşhane bölgesinde kuraklığın yazın da devam etmesi halinde arıların kendini idame ettirmesinin mümkün olmayacağını dile getiren Akçay, “Arı şu anda havalar sıcak gittiği için yavru koyuyor. Yavru koyduğu zaman eğer bundan sonra soğuk olursa o yavru çürüğüne dönecek. O zaman da hepten kötü olacak. Normalde yavru çürüğü olduğu zaman arıyı kovanıyla yakmak lazım ondan kurtarabilmek için. Şimdi yeni ilaçlar çıktı diyorlar ama çok etkili olmuyor. Dolayısıyla da yani mevsimin bu şekilde gitmesi tüm tarımı etkileyeceği gibi arıcılığı da çok fazla menfi yönde etkileyecek” ifadelerini kullandı.