Tartışmalı başkan Güngör’e Hatay’da ödül gibi atama

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Yerel seçimlerde CHP’den AKP’ye geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde tartışmalı isimlerin ataması sürüyor. Önceki dönem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı olan Hayrettin Güngör, genel sekreter olarak atandı. Güngör atamayı sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş bulunmaktayım. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kadim medeniyet şehrimiz Hatay’a, gece gündüz hizmet edeceğiz” sözleriyle duyurdu.

Güngör, 6 Şubat sonrasında tepkilerin odağı olmuştu. Deprem öncesinde de yurttaşların yetersiz bulduğu için eleştirdiği Güngör, deprem sonrasında organizasyon konusunda eleştirilmiş ve 31 Mart yerel seçimlerinde de yeniden aday gösterilmemişti.

YARDIMLARI VEKİLLERE DAĞITTI

Göngör’ün genel sekreter olarak atandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı görevine de yakın zamanda Gökhan Yıldırım atanmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan ve mahkeme kararı ile görevine dönen Yıldırım’ın personelleri toplayarak onları tehdit ettiği videoyu Cumhuriyet gazetesi ortaya çıkarmıştı. Güngör, Kahramanmaraş Belediye başkanı olduğu sırada deprem sonrasında 600’ü vekillere olmak üzere TBMM’ye 1000 adet koli yollamıştı.