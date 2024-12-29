Tartışmalı santrala yargı dur dedi

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yurttaşların beton santraline karşı mücadelesi sonuç verdi. Gürkal İnşaat tarafından işletilen hazır beton santralının kapasite artışına ilişkin verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı geçen aylarda yargıya taşındı. Hatay 3. İdare Mahkemesi ise santralın kapasite artışına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘ŞEHRİN TAM ORTASINDA’

Kararda, proje alanı olarak seçilen yerin uygun olmadığı ve yer alternatiflerinin değerlendirilmediği belirtildi. Proje etki alanı tespitinin, jeolojik, hidrolik ve hidrojeolojik açıdan doğru yapılmadığına da dikkat çekilen kararda, “Beton üretim santralinin konumunun şehrin tam ortasında bulunması dolayısıyla bölge halkını, yakınında bulunan Asi Nehri’nin flora ve faunasını, ayrıca bölgeye çok yakın bir konumda bulunan eğitim kurumunu ciddi ölçüde etkilediğinin tespit edildiği” vurgulandı.

Projenin tarım alanlarını olumsuz etkilemesi olasılığına da işaret edilen kararda, “Kapasitenin döt katına çıkarılmasını karşılayacak altyapı, iş makineleri güzergâhı ve çevresel koşulların yeterli olmadığı sonuç olarak dava konusu projenin yüzey ve yeraltı sularına, çevreye, yerleşim yerlerine, tarım ve orman alanlarına, insan sağlığına olumsuz etkilerinin bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu “ÇED gerekli değildir” kararında hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.