'Tasarruf Genelgesi' unutuldu... Kişisel Verileri Koruma Kurumu milyonlarca lirayı gözden çıkarmış

02 Eylül 2022 Cuma, 09:20

Haziran 2021’de yayımlanan ve kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi, bir kez daha kâğıt üzerinde bırakıldı. Bakanlıklar başta olmak üzere, yerel yönetimlerden üniversitelere kadar çok sayıda kamu kurumu genelgeyi çiğnerken tasarruf tedbirlerini yok sayan kamu kurumlarına bir yenisi daha eklendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK), kiralık araçlar için milyonlarca lirayı gözden çıkardığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre KVKK, 11 Ağustos’ta araç kiralama ihalesi açtı. İhale kapsamında bir adet yabancı menşeili makam aracı ile dokuz binek araç ve iki minibüs kiralanacağı belirtildi. Kiralanacak araçların kullanım süresi ise 15 Ağustos 2022 ile 14 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Kurumun araç kiralama ihalesine verilen en yüksek teklif 6 milyon 984 bin TL oldu. En düşük teklif ise kayıtlara, 3 milyon 854 bin TL olarak geçti. Teklifleri değerlendiren idare, 26 Ağustos’ta Kaya Seyahat Turizm isimli şirket ile sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli 3 milyon 854 bin 385 TL olarak kaydedildi.

ÖZEL İSTEKLER

İhale kapsamında hazırlanan dokümanlarda, kiralanacak araçların teknik özellikleri de sıralandı. Yabancı menşeili makam aracı için talep edilen özelliklerin, “1960 cc motor silindir hacmi, asgari yedi ileri vites, asgari 140 KW motor gücü, xenon veya led far, elektrikli ısıtmalı aynalar, deri döşemeli koltuklar” olduğu öğrenildi. Kurum, makam aracının en az 2020 model olmasını da talep etti.

Kuruma 3,8 milyon TL’lik araç kiralayan şirketin yönetiminden ise tanıdık bir isim çıktı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara Milletvekili Aday Adayı olan Mehmet Kaya’nın Kaya Seyahat’in yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Şirketin, RTÜK’e de 7,4 milyon TL’ye 27 araç kiraladığı bildirildi.