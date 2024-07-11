‘Tasarruf paketi’ görüşmelerinde Hazine garantili projelere tepki

Yayınlanma: 11.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2024 - 04:00

İktidarın “tasarruf paketi” adını verdiği “torba teklif” dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, genel aydınlatma giderleri için belediyelerden daha fazla kesinti yapılmasını eleştirdi. Arı, yerel seçim sonrasında 412 belediyenin CHP tarafından alınmasıyla bu sürecin başladığını kaydederken düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Komisyona sunulan etki analizine göre, bu tutarların yüzde 30 ve yüzde 15 şeklinde uygulanması durumunda 5.86 milyar lira, cumhurbaşkanı 2 kat artırma yetkisini kullanırsa 11.7 milyar lira kesinti yapılacak.

‘UÇAKLAR AZALACAK MI?’

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, 31 maddeden oluşan yasa teklifinin 17 yasada ve 2 KHK’de değişiklik yaptığına dikkat çekti. Paketin “tasarruf önlemleri” olarak geldiğini ancak tasarrufu ilgilendiren sadece üç madde olduğunu kaydeden Türeli, “Dağ fare doğurdu” dedi. Kamu-özel işbirliği modeline yönelik de teklifte hiçbir şey olmadığını dile getiren Türeli, “Bu ciddi bir kara delik. Döviz cinsinden yapılan ödemeler, geçiş garantileri, uçuş garantileri, hasta yatış garantileri, böyle bir sistem kabul edilebilir değil” değerlendirmesini yaptı.

‘MUHBİR’ AVUKAT!

Pakette israfla ilgili de birşey bulunmadığını kaydeden Türeli, “Saray’dan kaynaklanan harcamalar ne olacak? Uçak ve makam aracı sayısı azalacak mı” diye sordu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da geçiş garantileriyle şirketlere bu yıl 162.4 milyar lira ödeneceğine belirtti.

Teklifle avukatlara takip ettikleri işlerle ilgili şüpheli bir durum varsa MASAK’a bilgi verme yükümlülüğü getiriliyor. Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, “Şu an 190 bin avukatın, 26 bin stajyer avukatın olduğu ülkemizde bu düzenleme avukatların muhbir gibi algılanmalarına neden olabilecek içeriği dolayısıyla da çok olumsuz etkiye ve algıya sebebiyet vermiştir” dedi.