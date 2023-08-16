Taşdelen: "Oy oranımızı yüzde 54'e çıkardık"

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:37

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:37

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada; "9,5 yılı aşkın süredir liyakat ile çalıştık, ürettik. Çankaya’da ilkleri yaptık, rekorları kırdık. Belediyemizi 4 kat büyüttük, 4 kat güçlendirdik. 2014’te göreve gelmeden önce kullanılmış 940 milyon Türk lirası borcu da ödedik. Belediyemizi kendi öz gelirleri ile ayakta duran, sağlam bir mali yapıya kavuşturduk. Çankaya’da 14 Mayıs 2023 seçimine yüzde 92 oranında katılım sağladık ve yüzde 75 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olduk. Milletvekili genel seçiminde partimizin 2018 seçiminde aldığı yüzde 47’lik oy oranını yüzde 54’e çıkartarak, en büyük artışı gerçekleştirdik" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyenin 9 buçuk yıldır yurttaşlara verdiği hizmete ilişkin açıklama yaptı. Taşdelen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPTIK"



"Çankaya Belediyesi’nde, 9,5 yılı aşkın süredir liyakat ile çalıştık, ürettik. Çankaya’da ilkleri yaptık, rekorları kırdık. Belediyemizi 4 kat büyüttük, 4 kat güçlendirdik. 2014’te göreve gelmeden önce kullanılmış 940 milyon Türk lirası borcu da ödedik. Belediyemizi kendi öz gelirleri ile ayakta duran, sağlam bir mali yapıya kavuşturduk. Bütün bunları borç almadan, kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yaptık.



"YÜZDE 92 KATILIM SAĞLADIK"



Çankaya’da göreve gelmeden önce 2009 seçimlerinde yüzde 58 olan oy oranını, 30 Mart 2014 seçimleri sonunda yüzde 64’e, 31 Mart 2019 seçimleri sonunda yüzde 73,48’e çıkardık. Yine Çankaya’da 14 Mayıs 2023 seçimine yüzde 92 oranında katılım sağladık ve yüzde 75 oy oranı ile Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olduk. Milletvekili genel seçiminde partimizin 2018 seçiminde aldığı yüzde 47’lik oy oranını yüzde 54’e çıkartarak, en büyük artışı gerçekleştirdik.



"EN DÜŞÜK NET MAAŞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTTİK"



Türkiye’de işçi maaşlarını gününde ödeyen tek belediye olarak yine bir ilki daha yaptık. Toplu İş Sözleşmesi sürelerini beklemeden ek protokol ile 4 bine yakın işçimize 6 bin (Brüt 9 bin Türk Lirası) Türk Lirası enflasyon destek primi verdik. Böylece yol-yemek dâhil en düşük net maaşı 20 bin Türk Lirası’na, en düşük aylık brüt maaşı 15 bin 150 TL’den 24 bin 150 TL’ye yükselttik.



"4 BİN ÖĞRENCİYE YEMEKHANEMİZİ AÇTIK"

Türkiye’de bir ilki daha yaptık ve 4 bin üniversite öğrencimize personel yemekhanemizi ve 100. Yıl’daki Çankaya Evimizin kapılarını açtık. Her akşam 4 bin üniversite öğrencimize eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. 2023 yılında da yine Türkiye’deki bir ilki yaptık ve 3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeklerini sıralarına kadar götürdük.



"100 BİN KİŞİYE SAĞLIK KART"

4 bin 293 haneye Halk Kart (Yeni ailelerin de yararlanması için var gücümüzle çalışıyoruz, hanelere 1.000 Türk Lirası aile desteği veriyoruz), 32 bin haneye Gıda Kart (2023 yılında 12 bin haneye daha Gıda Kart desteği verdik), 100 bin kişiye Sağlık Kart (Özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim desteği) verdik.



Çankaya’yı her alanda yaşam kalitesi en yüksek ilçe yapmak için durmadan çalışıyoruz. Eylül 2023-Şubat 2024 arasında Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, 3 yeni kreş, 3 yeni Çankaya Evi, 8 yeni Park, Türkan Saylan Nikâh Salonu’nu ve üzerini kapatarak yenilediğimiz Balgat pazar yerimizi açacağız."

Taşdelen, belediyenin hizmetlerini şöyle sıraladı:

"-102 yeni Park

-4 yeni Pazar Yeri (Yaşamkent, Mustafa Kemal, Cevizlidere, Karapınar)

-7 Pazar yerinin üzerini kapattık ve yeniledik (Yaşamkent, Keklikpınarı, Aşıkpaşa, Mürsel Uluç, Esat, Huzur, 100. Yıl)

-3 yeni Hizmet Binası (Çayyolu, Ümitköy, Yıldız)

-16 yeni Çankaya Evi (Çayyolu, Ümitköy, Yıldız, Nazım Hikmet, Türkan Saylan, Zübeyde Hanım, Birlik, Esat, 100. Yıl, Bilkent, Mutlukent, Sokullu, Cebeci, Emek, Bayraktar, Türkkonut)

-8 yeni Kreş (İlkadım, Ata, Atlas, Masal Kalesi, Martı, Bulut, Berkin Elvan, Mutluluk)

-2 yeni Kapalı Yüzme Havuzu (Mustafa Kemal Atatürk, Erdal İnönü)

-1 yeni Buz Sporları Salonu (Bülent Ecevit)

-3 yeni Kültür Merkezi (Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal, Fikret Otyam)

-4 yeni Bahar Evi (Çayyolu, Sokullu, Mutlukent, Cebeci)

-4 yeni Gelişimsel Oyun Evi (Cebeci, Sokullu, Bayraktar, Zübeyde Hanım)

-1 yeni Sosyal Tesis (Zübeyde Hanım)

-1 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi (Aşık Veysel)

-1 yeni Öğrenci Yurdu (Çankaya Belediyesi TED Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu)

-2 yeni Çocuk Evi (23 Nisan, Çayyolu Çocuk Atölyesi)

-1 yeni Çocuk Teknoloji Evi (Uğur Mumcu Parkı İçi)

-12 yeni Kütüphane

-1 yeni İş İstihdam ve Eğitim Merkezi

-1 yeni Müzik Atölyesi (Muammer Sun)

-1 yeni Dans Merkezi (Hoytur)

-2 yeni Kent Tarım Hobi Evi

-2 yeni Bitki Satış Noktası

-1 yeni Üretim ve Lojistik Tesisi

-2 yeni Geri Dönüşüm Merkezi"

"2 BİN 845 KADINA GELİR DESTEĞİ"

Taşdelen, sosyal yardımlarına ilişkin verilen hizmetlerini de şöyle sıraladı:

"-2 bin 845 kadına gelir desteği

-2 bin 657 öğrenciye LGS ve YKS hazırlık desteği

-Bin 174 öğrenciye Çankaya’nın Filizleri projesi ile burs

-2 bin gencimize indirimli yabancı dil öğrenme imkânı

-5 bin 250 öğrencimize eşya yardımı

-6 bin 144 çocuğa bot, mont ve ayakkabı yardımı

-6 bin 475 yeni doğan bebeğe Hoş Geldin Bebek seti

-1 milyon 187 bin kişiye iftar yemeği

-18 bin 300 aileye meyve ve sebze desteği

-14 bin 320 ihtiyaç sahibine süt dağıtımı

-1 milyon 665 kişiye sıcak çorba ikramı

-435 bin gıda, giyim, eşya, bebek bezi, temizlik malzemesi, hijyen seti dağıtımı

-8 bin 610 hasta nakil desteği

-40 bin 230 kişiye evde bakım hizmeti

-75 bin 480 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti

-225 bin kişiye açık hava sinema etkinliği

-218 okulumuza tadilat

-95 taksi ve dolmuş durağımıza yenileme

-441 küçükbaş hayvan dağıtımı ile kırsala destek."