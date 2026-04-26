'Tasfiyeler' sürerken... Çok konuşulacak 'MHP' kulisi: 'İç cephe sarsıntısı yaşanıyor, parti içinde klikler savaşı var'

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından başlayan "tasfiye depremi" sürüyor.

MHP, son haftalarda bir bir teşkilatlarını feshederken bunun gerekçesini açıklamıyor.

Fakat yönetimi feshedilen eski MHP İstanbul İl Teşkilatı başkanı Engin Akyüz dahil bazı ilçe başkanları, 27 Mart’ta MHP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter’e destek vermişti.

TOPLAM 11 İL BAŞKANLIĞI FESHEDİLDİ

Geçen haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmış, yeni kadrolar duyurulmuştu. Ardından Kütahya, Kars, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale Muğla, Ardahan il teşkilatları da feshedildi.

Cuma günü de Bingöl ve Çanakkale'den fesih haberleri geldi.

MHP'DE NELER OLUYOR?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, "MHP’deki bu 'klikler savaşı' herhangi bir partide yaşanacak olandan daha önemli. MHP, Cumhur İttifakı ortağı. Evet, fiilen bakan vs. olarak yönetime katılmıyor, ama 'bakanların MHP’ye yakınlığı – uzaklığı'nın İttifak ilişkilerini etkilediği biliniyor. Ayrıca bürokratik kadrolaşmada MHP’nin ciddi ağırlığı bulunduğu da biliniyor" diye yazdı.

"İÇ CEPHE SARSINTISI"

Taşgetiren, "MHP’de 'iç cephe sarsıntısı'nı yaşıyor Türkiye. Yaşıyor ama gündem yoğunluğundan yeterli hassasiyeti göstermiyor. 'Sorun olmaması gereken' diyorum çünkü MHP öncelikle 'Lider partisi.' Bu yönüyle sıkı disiplin içinde olunması gerekiyor. Bir grup toplantısında Bahçeli’nin sesi gürlediğinde salon ayağa kalkıyor, eller patlayıncaya kadar alkışlanıyor. Bu yapıda fire olur mu? Meğer alttan alta bir şeyler olmaktaymış" ifadelerini kullandı.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz" paylaşımının ardından görevinden ayrılması ve akabinde Yönter'e destek veren İstanbul başta olmak üzere 11 il teşkilatının feshedildiğini hatırlatan Taşgetiren, şöyle devam etti: