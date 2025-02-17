Tatvan Belediye Başkanı'na 'cumhurbaşkanı'na hakaret'ten gözaltı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:40

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:45

Bitlis'te Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Belediye binasında gözaltına alınan Erol'un emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Erol hakkında, makam odasında asılı bulunan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdiği gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

Erol, soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ardından yaptığı basın açıklamasında "Tek amacınız kayyum atamak olduğunu emin olun biliyoruz. Ama her şeye rağmen bizler kanunlara bağlı olmaya devam edeceğiz. Sizlere rağmen suç işlemeyeceğiz. Tatvanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz" demişti.