Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan babasına mektup: 'Beraber oyun oynayacak mıyız?'
Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babasına mektup yazdı.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babası için mektup yazdı.
Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kızının mektubunu Twitter'dan paylaştı.
Kahraman, "Vera’dan babasına mektup; o söyledi ben yazdım.. Yarın sabah postalayacağız ve Tayfun bunu en iyi ihtimalle 5 hafta sonra görecek…" dedi.
Vera'nın mektubunda babasını çizgi film izlemeye ve oyun oynamaya çağırdığı görüldü.
Vera’dan babasına mektup; o söyledi ben yazdım.. Yarın sabah postalayacağız ve Tayfun bunu en iyi ihtimalle 5 hafta sonra görecek… pic.twitter.com/6WH0WkUgxu— Meriç Demir Kahraman (@de_meric) October 2, 2022
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