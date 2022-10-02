Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan babasına mektup: 'Beraber oyun oynayacak mıyız?'

02 Ekim 2022 Pazar, 20:48

Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babası için mektup yazdı.

Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kızının mektubunu Twitter'dan paylaştı.

Kahraman, "Vera’dan babasına mektup; o söyledi ben yazdım.. Yarın sabah postalayacağız ve Tayfun bunu en iyi ihtimalle 5 hafta sonra görecek…" dedi.

Vera'nın mektubunda babasını çizgi film izlemeye ve oyun oynamaya çağırdığı görüldü.