Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan babasına mektup: 'Beraber oyun oynayacak mıyız?'

Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babasına mektup yazdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 20:48
Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan babasına mektup: 'Beraber oyun oynayacak mıyız?'
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Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera babası için mektup yazdı. 

Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kızının mektubunu Twitter'dan paylaştı. 

Kahraman, "Vera’dan babasına mektup; o söyledi ben yazdım.. Yarın sabah postalayacağız ve Tayfun bunu en iyi ihtimalle 5 hafta sonra görecek…" dedi. 

Vera'nın mektubunda babasını çizgi film izlemeye ve oyun oynamaya çağırdığı görüldü. 


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