Ekrem İmamoğlu’dan Gezi tutuklusu arkadaşı Tayfun Kahraman mesajı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Zeytinburnu Belediyesi, yüzyıllar boyunca İstanbul’da dericiliğin merkezi sayılan ve 1988-92 yılları arasında yerel yönetimlerce yıkılan Kazlıçeşme Meydanı’ndaki 30 yıllık imar sorununu çözdü.

“Kazlıçeşme Tapu Dağıtım Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan İmamoğlu, kent planlamasının önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. “Şehrimiz, 60-70 yıllık bir geçmişi ele aldığımızda iyi bir sınav verememiştir” diyen İmamoğlu, “Bu anlamda tabii ki iyi çabalar olmuştur, üstün çabalar ortaya konmuştur. Her siyasi dönem elinden gelenin iyisini yapma gayretinde olmuştur ama bugün şehrimizin planlamayla ilgili süreci, hepimizi rahatsız eden ve keyiflendiremeyen unsurlarla eleştirilir bir durumda” ifadelerini kullandı.

“MUHATABIMIZ 16 MİLYON VATANDAŞIMIZ”

“Bizim muhatabımız, sözüm ona kendine göre itibarlı bireyler değil” diyen İmamoğlu, “Biz, olaya itibarlı 16 milyon vatandaşımız olarak bakıyoruz, onların kullanımlarını ön planda tutuyoruz. Planlama süreçleri kıymetli. Ve bu alanda İstanbul'un lehine, aleyhine hangi husus varsa ulusal düzeyde, İstanbul dışında bakanlıklar ve diğer kamu kurum, kuruluşlarındaki süreçleri de şeffaf bir şekilde takip ediyoruz. Gerektiğinde hukuki haklarımızı kullanıyoruz. Ve bu noktada gerekiyorsa da kamuoyunu mutlaka bilgilendiriyoruz” ifadelerini kullandı. İBB’nin ilgili tüm yöneticileri ve birimleriyle etkin bir şehircilik grubu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu anlamda bütün yol arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu süreç adına, İstanbullular adına hem teşekkürlerimi ilan ediyor hem de bu başarılarını çok sevgili yol arkadaşım Tayfun Kahraman'a hediye ediyorum” diye konuştu.

“BUNUN GURURU HEPİMİZİN”

Kazlıçeşme’de 30 yıllık süreci sona erdirmenin keyfini yaşadıklarını belirten İmamoğlu, “Burada çok ciddi anlamda bir mülkiyet sorunu çözüme kavuşmuştur. Bini aşkın sayıda insanın içinde olduğu bir sürecin, sulh ile kabulü ile bir tapuya dönüşmesini sağladık. Burada belki de yıllarını buraya bağlamış ve bekleyen insanlarımız olduğunu görüyorum. Burada birçok kamu kurumunun, kişilerin o şeffaflık ortamına gösterdiği saygıyla ve iş birliğiyle yürüttüğü süreci tebrik etmek lazım” şeklinde konuştu. Bu süreçte Zeytinburnu Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıldığına vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Zeytinburnulu hemşerilerimizin ya da İstanbullu hemşehrilerimizin bizim gibi seçilmiş siyasilerden beklediği tavır ve tutum tam da budur. Bunun gururu, hepimizin. Yaptığımız işin sahibi yok ki. Yaptığımızın işin sahibi milletimiz, halk. Dolayısıyla bugün Zeytinburnu Belediye Başkanımız var. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben buradayım. Yarın başkaları olacak. Daha sonra başkaları. Dün başkaları olduğu gibi. O bakımdan yaptığımız her iyi iş, bizimle gelir. Bu manada en üst seviyede hoşgörüyle, toleransla, iyi niyetle ve karşılıklı diyalog kurma konusunda azami gayretle, bunun her ilçede takipçisi ve mutlaka ısrarla uygulayıcısı olmaya devam edeceğimi hem burada bulunan kıymetli hemşehrilerim hem de bizi izleyen bütün İstanbullulara duyurmak isterim.”