Tayyibe Merve Çakar Zafer Partisi'nden istifa etti: 'Uğradığım mobbing nedeniyle...'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:29

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:31

Zafer Partisi İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı olan Tayyibe Merve Çakar, sosyal medya hesabı X'te mobbinge uğradığı nedeniyle Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Çakar, "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu" diyerek yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim."

Tayyibe Merve Çakar, milletvekili seçimi döneminde İstanbul 3. Bölge'den aday gösterilmişti.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarını şöyle tanıtırken Çakar'ın adaylığını da şöyle duyurmuştu:

"İstanbul 3. Bölge milletvekili adayımız Tayyibe Çakar yanımda. Evet yanlış duymadınız, Tayyibe Çakar."