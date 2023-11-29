Ümit Özdağ Ahmet Kaya'yı hedef aldı: 'Kadir Mısıroğlu'ndan farkı yok, biri fesli biri fessiz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kadir Mısıroğlu ile Ahmet Kaya'nın ne farkı var? Benim için hiç farkı yok, ikisi de Türkiye'nin düşmanı." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:24
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, dün akşam katıldığı Flash TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdağ, 16 Kasım'da Ahmet Kaya'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan CHP lideri Özgür Özel'i eleştirerek, "Ahmet Kaya için üzüntü duyuyormuş. Bu adam için üzüntü bildiremezsin. Nasıl fesli için üzüntü bildiremiyorsan bunun için de bildirmezsin." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almasıyla bilinen sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu ile Ahmet Kaya'yı kıyaslayan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahmet Kaya Türk ordusunu, Türk jandarmasını, Türk öğretmenlerini, çoluğu çocuğu katletmiş bir terör örgütünü öven adamdır. Bu adam için üzüntü bildiremezsin. Nasıl fesli için üzüntü bildiremiyorsan bunun için de bildirmezsin. Birisi fesli birisi fessiz. Kadir Mısıroğlu ile Ahmet Kaya'nın ne farkı var? Benim için hiç farkı yok, ikisi de Türkiye'nin düşmanı. Birisi şeriat kisvesi altında öbürü bölücülük kisvesi altınd Atatürük'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak için çalışıyolar."

Özgür Özel, 16 Kasım'daki paylaşımında "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullanmıştı.


Kadir Mısıroğlu Ümit Özdağ Ahmet Kaya Özgür Özel

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