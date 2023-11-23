Ümit Özdağ paylaştı... İşte Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokol'

Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı ortaya çıkan ve çok konuşulan protokolün tamamını sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:03
Ümit Özdağ paylaştı... İşte Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'gizli protokol'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları 'gizli protokolü' paylaştı.

"ÇOK KONUŞULAN ANCAK İLK KEZ YAYINLANAN..."

Özdağ, protokol metnini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Aşağıda üzerinde çok konuşulan ancak ilk kez yayınlanan Zafer Partisi-CHP Protokolünün tamamının fotoğrafını göreceksiniz. Bu protokolu eleştiren 6’lı masa birleşenlerine ve CHP içinden protokola karşı çıkanlara cevap veriyorum. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin 1. Turunu hem parlamento hem cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybettiniz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddetmiştiniz."


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