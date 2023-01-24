'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP’li vekil: Feleğim şaştı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 19:56

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 19:56

AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında, aklı, mantığı ve insanlığı sorgulatacak cinsten ifadeler kullanması gündemdeki yerini koruyor. “Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım.” diyen Yediyıldız, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.

“FELEĞİM ŞAŞTI”

Odatv’nin haberine göre; tepki çeken sözlerinin arkasında olup olmadığını sorulması üzerine AKP’li vekil Şenel Yediyıldız şunları söyledi:

“Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Bu konuşmanın öncesinde bir takım olaylar anlatılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dimdik durduğu için bu yerel ifade kullanılmıştır. Bizim yöremizde bu ifadeler normaldir, kullanılır. Bu konuşmayı yapıp bir şeyler elde edeyim düşüncesi kesinlikle yoktur.

Ben şuna şaşırıyorum, ben bu konuşmayı yapmışım ayıp etmişim, eyvallah… Ama ben memleketi satmamışım, kimseye hakaret etmemişim. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı.”