Cumhuriyet yazarı şair Ataol Behramoğlu takipçilerine sordu: Ayakkabı yalamak isteyen Şenel Yediyıldız'a ameliyat olur musunuz?
AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalama" çıkışı kamuoyunda yoğun tepkilere neden oldu. Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından konuya dikkat çekerek, takipçilerine şu soruyu yönetti: Ayakkabı yalayan adam operatörmüş. Bıçağının altına yatar mısınız?
AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında, aklı, mantığı ve insanlığı sorgulatacak cinsten ifadeler kullanması gündemdeki yerini koruyor.
Göğüs cerrahı olan Yeniyıldız, "Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.
YALAMA HADİSESİ İLK DEĞİL!
AKP'li Yediyıldız daha önce de katıldığı bir nikâh töreninde Erdoğan'dan peygamber gibi bahsetmiş ve o dönemde de yoğun tepki çekmişti.
Şenel Yediyıldız, kısa süre önce ise peş peşe gelen zamlarla derinleşen hayat pahalılığından yurttaşların rahatsız olmadığını iddia etmişti.
BEHRAMOĞLU'NDAN ÇARPICI SORU
Yediyıldız'ın infial yaratan "ayakkabı yalama" çıkışına Türk şiirine damga vuran Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu farklı bir perspektiften yaklaştı.
Behramoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayakkabıyı yalayan adam operatör doktormuş. Bıçağının altına yatar mısınız?" sorusunu yöneltti.
ŞAİR BEHRAMOĞLU SORDU?— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 24, 2023
Erdoğan'ın ayakkabısını yalamayı öneren AKP Milletvekili cerrah Yediyıldız'a ameliyat olur musunuz?
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