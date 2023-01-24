Cumhuriyet yazarı şair Ataol Behramoğlu takipçilerine sordu: Ayakkabı yalamak isteyen Şenel Yediyıldız'a ameliyat olur musunuz?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:41

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:48

AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında, aklı, mantığı ve insanlığı sorgulatacak cinsten ifadeler kullanması gündemdeki yerini koruyor.

Göğüs cerrahı olan Yeniyıldız, "Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

YALAMA HADİSESİ İLK DEĞİL!

AKP'li Yediyıldız daha önce de katıldığı bir nikâh töreninde Erdoğan'dan peygamber gibi bahsetmiş ve o dönemde de yoğun tepki çekmişti.

Şenel Yediyıldız, kısa süre önce ise peş peşe gelen zamlarla derinleşen hayat pahalılığından yurttaşların rahatsız olmadığını iddia etmişti.

BEHRAMOĞLU'NDAN ÇARPICI SORU

Yediyıldız'ın infial yaratan "ayakkabı yalama" çıkışına Türk şiirine damga vuran Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu farklı bir perspektiften yaklaştı.

Behramoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayakkabıyı yalayan adam operatör doktormuş. Bıçağının altına yatar mısınız?" sorusunu yöneltti.