İmamoğlu, TBB seçiminde gerginlik yaratan mesajı paylaştı: 'Seçimin hayırlı olmasını temenni ediyorum'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde CHP'li ve AKP'li başkanlar arasında gerginlik yaşandı.

AKP'Lİ BAŞKAN LAF ATTI

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken iddiaya göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın laf atması üzerine tartışma çıktı.

Alemdar'ın ardından AKP'li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de divana tepki göstermesiyle salonda arbede çıktı.

Bazı AKP'li belediye başkanlarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TBB Başkan Vekili Vahap Seçer'in üzerine yürüdükleri görüldü.

Olayın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından engellenen mesajını paylaştı.

"BU SEÇİMİN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi toplantısında okunmasına tahammül edilmeyen mesajım:

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar altında, milletimizin çıkarları doğrultusunda, birliğimizin, tüm varlığı ve azmiyle, yerel yönetimleri destekleyen çalışmalarını takdirle karşılıyor, sizlere bu çalışmaları devam ettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin olağanüstü koşullarında yapılan bu seçimin birliğimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Demokratik bir ülkede, halkın oyu ve güveniyle iş başına gelmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, yalnızca o kişiler için ağır bir hukuksuzluk örneği değildir. Aynı zamanda seçmen iradesine ve demokratik hukuk düzenine karşı işlenmiş, onarılması güç, son derece ağır bir hak ihlali ve hukuksuzluk da teşkil eder.

Böylesi bir hukuksuzluğa karşı çıkmak, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yöneticilerin görevi ve sorumluluğudur. Aynı sorumluluk, sadece hukuksuzluklara karşı durmakla sınırlı değildir; kamu kaynaklarının kullanımında adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği tesis etmek de yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturmalıdır. Önceki dönemde sizlerin kıymetli oylarıyla seçildiğim Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığında “imtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet” ilkesiyle hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, uzun yıllar sonra ilk kez sistemli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir dağıtım mekanizmasını hayata geçirdik. Yaklaşım ve vizyonumuz liyakati esas alan, hiçbir ayrıcalığa yer vermeyen, hakkaniyeti merkeze koyan bir yönetim anlayışının da somut ifadesidir.

"VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA DİLE GETİRMEK İSTERİM"

Yerel yönetimlerin tamamına eşit mesafede duran bu anlayışın, vatandaşlarımızın güvenini pekiştirecek en önemli zemin olduğuna inanıyorum. Aynı anlayış ve ilkelerle bayrak yarışını üstün başarıyla yürüten başkanlarımız Sayın Zeydan Karalar ve Sayın Vahap Seçer ile tüm encümen üyesi başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bize yönelen tüm hukuksuz girişimlere rağmen bu anlayışla milletimize hizmet etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getirmek isterim.

Bugün yapılacak meclis toplantısında, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımızın ve belediye kadrolarımızın tutuksuz yargılanmasının; demokrasi ve milli egemenlik açısından taşıdığı önemi vurgulayan kararın oy birliğiyle alınmasını umut ediyorum.

Atacağınız bu tarihi adım milletimizin demokrasiye, adalete ve huzura duyduğu hasret ve inancın da açık bir ifadesi olarak tarihe geçecektir.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nın ülkemiz adına hayırlı, verimli çalışma ve kararlara vesile olmasını temenni ediyorum.”