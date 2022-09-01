TBB: Erinç Sağkan’ın konuşması engellendi, sansür uygulandı
Türkiye Barolar Birliği, Adli Yıl Açılış Töreni’nde Birlik Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşmasının yayına verilmediğini belirterek "İfade özgürlüğü bakımından açıkça sansür” açıklamasında bulundu.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının yayınlanmasına engel getirildiğini belirtti.
Açılış töreninde ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkan Erinç Sağkan’ın konuşmasının yayına verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının uyduya verilmediği görülmüştür. TBB tarafından canlı olarak yayınlanmak istenen Birlik Başkanı konuşması bu nedenle paylaşılamamıştır” denildi.
Yeni Adli Yıla Sansürle Girdik— Türkiye Barolar Birliği (@barolar) September 1, 2022
??https://t.co/03Gb8cGQRR pic.twitter.com/NlyWpZK2e1
‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN AÇIKÇA SANSÜR’
TBB Başkanı Sağkan’ın konuşmasının bitmesinin ardından program yayınının uyduya verildiği ve isteyen kuruluşların canlı yayınladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir. Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır.
‘VİDEOYU KENDİ OLANAKLARIMIZ İLE ÇEKTİK’
- Bütün engellemelere rağmen cep telefonu ile hatıra amaçlı kaydedilen TBB Başkanı’nın konuşmasına ilişkin görüntüler, kendi olanaklarımızla bir video paylaşımı haline getirilerek sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna ulaştırılmıştır. Adli yıl açılışı gibi bir törende, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının temsilcisinin konuşmasının dahi engellenmesi; TBB Başkanı’nın yeni adli yıl açılış konuşmasında ülkemizdeki ifade özgürlüğü ihlallerine özel vurgu yapmış olmasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Elektrik ve doğalgaza dev zam!
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- SPK başkanı eliyle vurgun
- 21 isim için harekete geçildi