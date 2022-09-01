TBB: Erinç Sağkan’ın konuşması engellendi, sansür uygulandı

01 Eylül 2022 Perşembe, 21:23

Türkiye Barolar Birliği (TBB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'nde TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının yayınlanmasına engel getirildiğini belirtti.

Açılış töreninde ilk konuşmacı olarak kürsüye çıkan Erinç Sağkan’ın konuşmasının yayına verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının uyduya verilmediği görülmüştür. TBB tarafından canlı olarak yayınlanmak istenen Birlik Başkanı konuşması bu nedenle paylaşılamamıştır” denildi.

Yeni Adli Yıla Sansürle Girdik



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‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN AÇIKÇA SANSÜR’

TBB Başkanı Sağkan’ın konuşmasının bitmesinin ardından program yayınının uyduya verildiği ve isteyen kuruluşların canlı yayınladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir. Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır.

‘VİDEOYU KENDİ OLANAKLARIMIZ İLE ÇEKTİK’