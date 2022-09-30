TBB’den cumhurbaşkanı yanıtı: 'Bir kişi en fazla iki kez aday olabilir'

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Liberal Demokrat Parti’ye (LDP), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ardından başvurduğu Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yanıt geldi.

Yanıtta, anayasanın “Bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceği” yönündeki hükümlerine işaret edildi. Geçici cumhurbaşkanı aday listesine iki gün içinde itiraz edilebileceği de anımsatılan yazıda, “Konuya ilişkin değerlendirme yapma yetkisi YSK’de” denildi.

"MADDELER AÇIK"

Erdoğan’ın, haziranda cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasıyla üçüncü kez adaylık tartışması yeniden gündeme geldi. LDP’nin başvurduğu YSK, “YSK’nin görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığı” kararını vermişti. LDP, YSK’ye yazdığı ikinci yazıda “Yanıt, anayasa maddeleri açık olduğu halde hukukun siyasallaştırılarak tartışma ortamının oluşmasına neden olmuştur” tepkisini gösterirken aynı konuda AYM’ye başvurmuştu. LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, daha sonra TBB’ye Erdoğan’ın aday olup olamayacağını, olabiliyorsa hangi şartların sağlanması gerektiğini sormuştu.