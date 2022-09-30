TBB’den cumhurbaşkanı yanıtı: 'Bir kişi en fazla iki kez aday olabilir'
Türkiye Barolar Birliği, Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki soruları yanıtladı. Verilen yanıtta "Bir kimse en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir" denildi.
Liberal Demokrat Parti’ye (LDP), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ardından başvurduğu Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yanıt geldi.
Yanıtta, anayasanın “Bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceği” yönündeki hükümlerine işaret edildi. Geçici cumhurbaşkanı aday listesine iki gün içinde itiraz edilebileceği de anımsatılan yazıda, “Konuya ilişkin değerlendirme yapma yetkisi YSK’de” denildi.
"MADDELER AÇIK"
Erdoğan’ın, haziranda cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasıyla üçüncü kez adaylık tartışması yeniden gündeme geldi. LDP’nin başvurduğu YSK, “YSK’nin görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığı” kararını vermişti. LDP, YSK’ye yazdığı ikinci yazıda “Yanıt, anayasa maddeleri açık olduğu halde hukukun siyasallaştırılarak tartışma ortamının oluşmasına neden olmuştur” tepkisini gösterirken aynı konuda AYM’ye başvurmuştu. LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, daha sonra TBB’ye Erdoğan’ın aday olup olamayacağını, olabiliyorsa hangi şartların sağlanması gerektiğini sormuştu.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adinin verildiği pamuğun hasadina katildi
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Katilin avukatından 'şüphe' açıklaması
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- Dikkat çeken 'kabine değişikliği' açıklaması
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Erdoğan'ın 'O yapar' sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi