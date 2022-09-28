Akşener'in adaylık açıklamalarına CHP'den jet yanıt
İYİ Parti lideri Meral Akşener, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "Karar vericinin altılı masa olduğuna göre -ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor- ve o altılı masanın belirleyeceği aday 13’üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında altı masa ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Akşener, "Altılı masanın bir noter olma görevi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona hep katıldı. Benim söylediğim bir şey daha var; kazanacak bir aday. Aklı başında, devlet deneyimi olan, bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sözlerini hakkında "Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı masa kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar ‘aslı gibidir’ yapar" dedi.
“AÇIKLAMAYI KILIÇDAROĞLU YAPSAYDI…”
Özel'in satırbaşları şöyle:
"Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı masa kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar ‘aslı gibidir’ yapar.
Karar vericinin altılı masa olduğuna göre -ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor- ve o altılı masanın belirleyeceği aday 13’üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur.
Ayrıca altılı masanın toplantısına 4 ay yok 4 gün var. 4 gün sonra 6 liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağına bütün Türkiye görecek.
O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var ama 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin.”
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