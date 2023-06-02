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Son dakika... TBMM'de devir teslim töreni: Bahçeli, Şentop'tan görevi geçici olarak devraldı

Son dakika haberi... Meclis'in "en yaşlı üyesi" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:30
Son dakika... TBMM'de devir teslim töreni: Bahçeli, Şentop'tan görevi geçici olarak devraldı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek. Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.

Son olarak Meclis'in "en yaşlı üyesi" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Şentop, Bahçeli'yi makamında kabul etti.

"BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞADIK"

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

"ONUR DUYUYORUM"

Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti.


TBMM Mustafa Şentop Bahçeli Devlet Bahçeli

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