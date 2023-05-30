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AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu mu? AKP'nin TBMM Grup Yönetimi'nde kimler var?

AKP'nin TBMM Grup Yönetimi'nde kimlerin olduğu merak ediliyor. Peki, AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu mu? AKP'nin TBMM Grup Yönetimi'nde kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 21:08
AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu mu? AKP'nin TBMM Grup Yönetimi'nde kimler var?
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Yoğun geçen seçim döneminin ardından AKP'nin yeni grup yönetimi merak ediliyor. ''AKP'nin TBMM Grup Yönetimi belli oldu mu? AKP'nin TBMM Grup Yönetimi'nde kimler var?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AKP'NİN TBMM GRUP YÖNETİMİ BELLİ OLDU MU? 

AKP'nin TBMM Grup Yönetimi için isimler belirlendi.

AKP'NİN TBMM GRUP YÖNETİMİ'NDE KİMLER VAR?

Yapılan açıklamaya göre Grup Başkanı Abdullah Güler, Başkanvekilleri ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.




AKP TBMM Recep Tayyip Erdoğan

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