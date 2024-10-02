TBMM açılışında CHP lideri Özel, Erdoğan’ı ayakta karşıladı, Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında 28. döneminin üçüncü yasama yılını açmak için toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldı. Oturum öncesi salondaki genel başkanlar birbirleriyle tokalaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de oturum öncesi DEM Parti eşbaşkanları ile kuliste el sıkıştığı ve sohbet ettiği belirtildi. CHP yönetimi, milletvekillerine toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişi sırasında ayakta karşılanacağına ancak alkışlanmayacağına ilişkin bir mesaj gönderdi. Bunun üzerine bazı milletvekilleri mesaja tepki gösterdi ve önceki dönemlerde olduğu gibi Erdoğan’ı ayakta karşılamamaları gerektiğini söyledi. Buna karşın yönetim tavrını değiştirmedi ve bir grup kararı almadıklarını belirterek vekillere isterlerse oturuma katılmayabileceklerini aktardı.

‘MAKAMA SAYGI’ VURGUSU

Erdoğan salona girdikten sonra CHP lideri Özel ayağa kalkarken bazı milletvekilleri yerinde oturdu. CHP grubu, Erdoğan’ın konuşması bittikten sonra toplu olarak ayağa kalkmadı ve konuşmayı alkışlamadı. Özel, oturum bittikten sonra Erdoğan’a yönelik tavırlarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis kulisinde konuşan Özel “Makama saygıda eksik bırakmayacağımızı söylemiştik. Yeminine uygun şekilde geldiğinde ona uygun bir konuşma yapacağını umarak ayakta karşılamamızı yaptık. Konuşması bizleri rahatsız edecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı sınırları içerisindeydi. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz devletin başını 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Ümit ediyorum ki AKP, CHP’li bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecek” dedi.

‘KİMSEYE ZORLAMA YOK’

Partide bazı vekillerin eyleme katılmaması sorulan Özel, “CHP demokratik bir partidir. ‘Herkes girecek, ayağa kalkılacak’ diye bir zorlama olmadı. 15 ila 20 arasındaki arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmiş. Bir sorun görmüyorum” yanıtını verdi. Özel, normalleşme süreciyle ilgili eleştirilere karşı da “CHP bu ülkenin gelecekteki iktidar partisidir. El sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Bugün Sayın Bahçeli DEM Parti eşbaşkanıyla el sıkıştı ve sohbet etti. Normalleşme herkese lazım. Normalleşme, tek adam iktidarının faşizanlaşmasına karşı herkesin kendi tavrını savunmasıdır. Normalleşme adımlarının ne partime ne ülkeme zararı var. İkisine de faydası var” değerlendirmesini yaptı.

Meclis’in açılış konuşmasını yapan Erdoğan, muhalefete yeni anayasa çağrısında bulundu.

Erken seçim çağrısı yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise yasama yılının açılışı öncesi oturuma katılmayacaklarını söyledi.