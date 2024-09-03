TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:24

Güncelleme: 03.09.2024 - 14:24

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre; görüşme talebin 30 Ağustos kutlamaları sırasında Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildi.

Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, Can Atalay'la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantı çağrısı başta olmak üzere gündem başlıklarının ele alınması bekleniyor.