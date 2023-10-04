TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 14:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşen kabul, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kabulde, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yer aldı.


Ankara Meral Akşener

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