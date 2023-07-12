Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay'a ziyaret: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan CHP lideri "Benim Sayın Başkandan beklediğim şudur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararını alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’de hukuksuzca tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etti.
14.20’de Silivri’ye gelen Kılıçdaroğlu, Atalay'ı cezaevinde ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Can Atalay hapiste, TBMM’de görevli olan Can Atalay’ı İnsan Haklarından Sorumlu Komisyon’a seçiyorlar. Ama Can Atalay hapiste. Hiç kimse milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz.
KURTULMUŞ'A ÇAĞRI YAPTI
* Bu görev en çok kime yakışırdı? Bunu duyurma görevi en çok CHP’ye yakışırdı. Buradan TBMM Başkanına da çağrı yapmak isterim. Benim sayın başkandan beklediğim şudur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararını alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak.
AYLARDIR TUTUKLU
Gezi Direnişi Davası’nda "Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.
Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçildi.
Avukatları, Atalay’ın mazbatasını Hatay Adliyesi’nden aldıktan sonra tahliyesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Bahçeli'nin çıkışından sonra AKP'den ilk açıklama
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Aile hekimleri CİMER’e başvurdu
- Biden'ın not kâğıtlarındaki 'Türkiye' ayrıntısı