TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç komisyonu üyesi grup başkanvekilleriyle görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bulunan; AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.