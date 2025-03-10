TBMM Başkanı Kurtulmuş yanıt verdi: İmralı süreci ve 'yeni anayasa' çalışmaları birbiriyle bağlantılı mı?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla devam eden süreçle ilgili konuştu. Kürt sorununun çözüm yeri olarak Meclis’i gösteren Kurtulmuş, “İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yanıt verdi: İmralı süreci ve 'yeni anayasa' çalışmaları birbiriyle bağlantılı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:22

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

 Numan Kurtulmuş İmralı sürecine dair de önemli açıklamalar yaptı.

"MECLİS, ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEK"

“Terörsüz Türkiye” hedefi ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgütün feshedilmesi ve silah bırakması çağrısına dair konuşan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“TBMM, Türkiye’nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM’deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorunluluğu yerine getirecek.”

"İMRALI SÜRECİ İLE ANAYASA ÇALIŞMALARININ BİRBİRİYLE BAĞLANTISI YOK"

Çözüm süreci ile anayasa tartışmalarının ilişkisine dair de konuşan Kurtulmuş, İmralı süreci ile yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantılı olmadığının altını çizerek, “Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. Daha İmralı sürecinin ilk adımı dahi atılmamışken, ondan bir sene, hatta 1.5 sene evvel anayasa meselesini Meclis’in 28. Dönemi’nin açıldığı ilk günden itibaren gündeme getirmeye başladık, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım” dedi.


Etiketler: #Numan Kurtulmuş #TBMM

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