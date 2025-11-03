TBMM Başkanı Kurtulmuş, yanıtlanmayan önergelerle ilgili her yıl iki kere talepte bulunduklarını söyledi: Bakanlar Meclis Başkanı’nı da dinlemiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis’in bütçe görüşmeleri sırasında bakanların süresi içinde yanıt vermediği veya geçiştirme yanıtlar verdiği soru önergeleri tartışma konusu oldu. Bu konuda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek “34 bin 26 adet yazılı soru önergesinin sadece 4 bin tanesinin süresi içinde cevaplanması, hepimiz adına sizin yürütmeye ‘Ne yapıyorsunuz kardeşim?’ demeniz gereken bir noktadır” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI TEMSİLCİLERİ DE ELEŞTİRDİ

Önergeler konusunda sadece muhalefet değil, Cumhur İttifakı temsilcileri de eleştiri getirdi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş “Uşak Belediyesiyle ilgili bir yıl önce soru önergesi verdim, hâlâ cevap gelmedi” derken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da “Yazılı soru önergelerinin on beş gün içinde cevaplandırılması kuralına uyum sağlanamadığı görülmektedir” ifadelerini kullandı. Buna karşın Kalaycı önergelerin geçmiş yıllara oranla daha fazla yanıtlandığını da söyledi.

‘HER YIL 2 KERE TALEPTE BULUNUYORUZ’

Önergelere verilen yetersiz yanıtları örneklendiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Ali Erbaş’a ‘Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan yöneticilerle ilgili bilgi alabilir miyiz?’ diye sormuşum. ‘Başkanlığın internet sitesinden alabilirsiniz’ diyor. ‘Erdoğan’a kaç kişi hakaret etmiş?’ demişim, aynı şekilde ‘Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün internet sitesi’ demişler. Ben onu bilmiyorum muyum?” ifadelerini kullandı. Eleştirilere yanıt veren TBMM Başkanı Kurtulmuş, en son 24 Haziran’da soru önergeleri için yürütmeden talepte bulunduklarını belirterek “Cevapların zamanında verilmesini istediğimizi açık bir şekilde ifade ettik” dedi. Daha önce üç kere daha bu talepte bulunduklarını aktaran Kurtulmuş “Yani bu 4’üncü şeyimiz oldu. Şimdi, bu yıl sonunda bir kez daha bunu yapacağız. Her yıl 2 kere yapıyoruz bunu. Biz de bunun önemli olduğunu düşünüyoruz, takip ediyoruz. Bu takibimizin sonunda da verilen cevapların oranları yüzde 69’a çıkmış oldu. Yeterli değildir, tamamına cevap verilmesi lazım. Hem tatmin edici hem de vaktinde cevapların verilmesi lazım” ifadelerini kullandı.