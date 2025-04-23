TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Anıtkabir'de büyük gaf: Daha ilk cümlede şaştı!

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:42

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:05

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 105'inci yıldönümü nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kurtulmuş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Anıtkabir özel defterini imzalamadan önce bir konuşma yaptı.

Ancak Kurtulmuş'un konuşmasına, daha sözlerine başlarken yaptığı büyük gaf damga vurdu.

TBMM Başkanı, başında olduğu Meclis'in kuruluş yılını yanlış söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan 1925, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Aziz Atatürk. 23 Nisan 1920'de Aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık ideali ile açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Millet Meclisi bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir."

Kurtulmuş'un konuşmasının devamı ise şöyle:

"Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimizin milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini devletini güçlendirmektir.

Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.

Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyetimizin 2. asrını her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma idealini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Günümüzde ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha önemli bir sorumluluktur.

23 Nisan sadece ülkemizin çocukları için değil; savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksullukların ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için de bir bayram aynı zamanda onları hatırlama günüdür.

23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışımızın da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz.

Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunma kararlılığımızı bir kere daha teyit ediyoruz.

Zat-ı Aliniz başta olmak üzere 1.Meclis'ten bu yana milli egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."