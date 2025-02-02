TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:22

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kurtulmuş kahvaltıda, hem Türkiye'nin iç siyasi gündemini hem de dünya politikasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısını yanıtlayan Kurtulmuş, "Erken seçimin şartları yok" dedi ve seçimle ilgili tartışmaların gündem dışı olduğunu vurguladı.

YENİ ANAYASA VE MECLİS'İN ROLÜ

Kurtulmuş, yeni bir anayasa talebinin genel bir beklenti olduğunu belirterek, partilerin fikirlerini ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Ekol TV’nin aktardığı habere göre; anayasadaki ilk dört maddeyle ilgili tartışmaların gereksiz olduğunun altını çizerek, zaman kaybı olduğunu söyledi.

Yeni anayasa üzerinde dört başlıkta yeniden ele alınması gereken konuları sıraladı:

Sistemle ilgili yetki-denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı, yargı güvencesi, Meclis'in görev ve yetkileri, hak ve özgürlükler.

DIŞ POLİTİKADAKİ ENDİŞELER

Kurtulmuş, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkat çekerek, Sykes-Picot anlaşmasının ikinci aşamasının uygulamaya konulduğunu ve bunun Türkiye'yi hedef aldığını söyledi.

Neo emperyal politikalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel güvenliğini tehdit eden dış senaryolarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE İÇ POLİTİKA

Birinci çözüm sürecinin Türkiye'ye büyük avantajlar sağladığını belirten Kurtulmuş, o dönemde süreci zehirleyen FETÖ’cülerin etkisini vurguladı. Ayrıca, o dönemdeki dış konjonktürün Türkiye aleyhine olduğunu, ancak bugün konjonktürün daha avantajlı olduğunu söyledi.

ABD'NİN SEÇİMİ VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ

Kurtulmuş, ABD'nin önündeki önemli tercihlere de değindi. "Amerika, bugün bir karar verecek. 40-50 militanı mı, yoksa 85 milyonluk bir Türkiye'yi mi tercih edecek?" diyerek Türkiye'nin stratejik önemini bir kez daha vurguladı.

UMARIM BU BÜYÜK BİR DERS OLUR

78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili olarak Kurtulmuş "Otel yangınında mevzuattan ya da yasalardan kaynaklanan bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de temel meselemiz mevcut mevzuata uymamaktır. Umarım, bu büyük bir ders olur. Bu da ders olmayacaksa ne ders olacak" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜMÜN YOLU SOKAK DEĞİL

Kurtulmuş ayrıca, “Sokak çağrılarını yanlış bulurum. Yargı kararlarının düzeltileceği yer yine yargı kararlarıdır. Demokraside çözümün yolu sokak değildir” dedi.