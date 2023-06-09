TBMM başkanı 'tutuklu' derken adalet bakanı 'hükümlü' diyor... Can Atalay AKP'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Davası tutuklusu TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin, "Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'e konuşan Atalay'ın avukatı Deniz Özen, "Tümüyle hatalı ve yanlış bir hukuki değerlendirme" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Tutukluluk halinin bir an önce bitmesi lazım” çağrısı yaptığı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “Hükümlü olarak dosyası devam ediyor” çıkışı geldi. AKP’li isimlerin de ters düşmesine neden olan açıklamaya Atalay’ın avukatı Deniz Özen’den tepki geldi. Özen, Tunç’un açıklamasının “tümüyle hatalı ve yanlış bir hukuki değerlendirme” olduğunu söyledi.
‘ANAYASA UYGULANMIYOR’
Anayasanın 138. maddesine göre hiçbir makamın davayla ilgili emir, talimat veremeyeceğine, telkinde bulunamayacağına işaret eden Özen, “Bahsettiğimiz kişi adalet bakanı. Hâkimler idari açıdan adalet bakanına bağlı. Adalet bakanının yaptığı şey çok açık biçimde Yargıtay hâkimlerine talimat vermek ya da telkinde bulunmak anlamını taşır. Bu bakımdan suçtur. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Umarım Yargıtay hâkimleri bu teşebbüsün sonuç doğurmasına izin vermezler” dedi.
Dosyanın dokunulmazlık kapsamı dışında kaldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını, bu konuda AYM kararı bulunduğunu kaydeden Özen, “Tahliyesi gerekir. Yargıtay hakimlerinin takdir yetkisi altında olan bir durum değil. Anayasanın açık hükmü var. Anayasanın uygulanmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Özen, Yargıtay’a yaptıkları başvurunun halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde göründüğünü de söyledi.
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