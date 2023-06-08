Ankara'da Can Atalay için açıklama yapmak isteyen hukukçulara polis müdahalesi!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:48

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:58

Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın halen cezaevinden tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Hukukçular 7 ilde Can Atalay için eşzamanlı eylem düzenledi.

Atalay için Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen hukukçular da kalkanlarla engellendi. Kolluk kuvvetlerinini avukatları binanın içine girmeye zorlaması üzerine arbede yaşandı. Müdahale nedeniyle avukatlar basın açıklamasını gerçekleştiremedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından ise konu hakkında "Ankara Adliyesi’nde Hatay Milletvekilimiz Av. Can Atalay’ın serbest kalması için basın açıklaması düzenleyen avukatlara ve hukuk meslek örgütlerine polis ve özel güvenlik saldırdı. #CanAtalayaÖzgürlük için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz!" açıklaması yapıldı.

Ankara Adliyesi’nde Hatay Milletvekilimiz Av. Can Atalay’ın serbest kalması için basın açıklaması düzenleyen avukatlara ve hukuk meslek örgütlerine polis ve özel güvenlik saldırdı.#CanAtalayaÖzgürlük için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz! pic.twitter.com/NkZ4NnmE3T — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 8, 2023

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.