TBMM Başkanvekili Bingöl: Haberal Hoca Türkiye’nin Gururudur

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen için Meclis’te düzenlenen devlet törenine katıldı. Ardından, Hacettepe Üniversitesi’nden öğrencisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Tekin Bingöl’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haberal, hem öğrencisi hem de TBMM Başkanvekili olan Bingöl’ün başarılarından duyduğu gururu dile getirerek, “Bir hocanın övünç kaynağı, öğrencilerinin başarılı olduklarını görmektir” dedi. Başkanvekili Tekin Bingöl ise, “Haberal Hocamızın dünya çapındaki başarıları sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir” ifadelerini kullandı.

Haberal’ın ziyaretine, TBMM CHP Grubu Protokol Müdürü Şükran Kütükçü ile Başkent Üniversitesi Basın Yayın ve İletişim Koordinatörü Osman Yazıcı da eşlik etti.

Haberal’ın tıp alanındaki başarıları dile getiren Bingöl, “Haberal Hocamızın dünya çapındaki başarıları sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük başarılara imza attığını belirten TBMM Başkanvekili Bingöl, “Dünya bilim otoriteleri, Türkiye’de organ nakli ve bağışı konusundaki gelişmelerin temelinde Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bulunduğunu söylüyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARINI TÜRKİYE'YE YAPTI"

TBMM’nin faaliyetleri hakkında Haberal’a bilgi veren Bingöl, “Haberal Hocamız, Dünya Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş ilk Müslüman başkanıdır. Ödülleri vitrinlere sığmıyor. Hocamız işine tutkuyla bağlı. Merhum İhsan Doğramacı nasıl Hacettepe ve Bilkent’i kurduysa, Mehmet Hoca da 50 bin nüfuslu Başkent Üniversitesi’ni kurdu. Binlerce öğrenci yetiştiriyor, insanlara şifa dağıtıyor. 7/24 çalışıyor. Tüm yatırımlarını Türkiye’ye yapmış olması da çok kıymetli” dedi.

"GÖREVİMİZ ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK"

Bir hocanın en büyük övünç kaynağının, başarılı öğrencilerini görmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Haberal, şu ifadeleri kullandı:

“İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize; Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız. Bugün bu topraklardaysak, bu parlamentonun çatısı altındaysak, onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. Bizlerin görevi bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve kurucularımızı asla unutmamaktır. Başkent Üniversitesi de bu misyonla, bu ülkeye hizmet etmekte ve ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktadır.”