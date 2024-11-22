TBMM bütçe görüşmelerinde takvim değişti

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu takviminde değişiklik yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri 26 Kasım'a alındı.

TBMM bütçe görüşmelerinde takvim değişti
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ANKA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takviminde değişikliğe gidildi. Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmeleri bir gün ertelenerek 26 Kasım'a alındı. 25 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesi görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun takvimine göre Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri 25 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri ise 26 Kasım'da görüşülecekti. 

Takvimdeki değişiklik sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 26 Kasım'da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 25 Kasım'da komisyonda bakanlıklarının bütçesini sunacağı öğrenildi.

TEĞMENLER DOSYASI 25 KASIM'DA 

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenin ardından yeni mezun teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmış ve kılıç çatarak and içmişti. 

Milli Savunma Bakanı Güler, bu seremoninin ardından disiplinsizlik gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin dosyasının kurulda 25 Kasım'da görüşüleceğini açıklamıştı.


Etiketler: #TBMM

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