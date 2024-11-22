TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı kurulan komisyonun başkanı erkek oldu

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:53

Güncelleme: 22.11.2024 - 00:56

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Karara göre İstanbul AKP Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu Başkan, Ankara AKP Milletvekili Asuman Erdoğan Başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut Sözcü, Kahramanmaraş MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora Katip seçildi.

Komisyon ise toplam 21 üyeden oluşacak.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan kadına yönelik şiddete karşı kurulan komisyonunun başkanının erkek olması tepkilere neden oldu.

AKP'li Hulki Cevizoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Kısaca adlandırılırsa 'TBMM Kadına Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Araştırma Komisyonu' Başkanlığına seçildim" paylaşımını alıntılayan kadın örgütleri, "Kadınlar her yerde kendi sözlerini söyleyecek, haklarını arayacaklar! Herhangi bir erkeğin bizim adımıza konuşmasına ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.