TBMM'de bu hafta: Bütçe görüşmeleri, Dışişleri ve Adalet Bakanları sunum yapacak...

TBMM'de, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin geçen hafta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmasının ardından bu hafta, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri üzerinde görüşmeler başlıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 30 Ekim Perşembe günü 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Komisyonda 31 Ekim Cuma ise TBMM'nin bütçesi ile kesin hesapları görüşülecek. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu’nun bütçesi, kesin hesapları ve Sayıştay Raporu ile Sayıştay’ın bütçesi ve kesin hesapları ele alınacak.

BAKAN HAKAN FİDAN VE YILMAZ TUNÇ 'SÜREÇ' KOMİSYONUNDA SUNUM YAPACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe 16'ncı toplantısını yapacak. Kurulduktan sonra bugüne kadar süreçle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, eski Meclis başkanlarını, iş ve çalışma hayatının temsilcilerini dinleyen komisyonda, 30 Ekim 2025 Perşembe saat 11.00’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saat 13.00’te ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak.

Adalet Bakanı Tunç'un süreçle ilgili mevcut mevzuat ve çıkarılması planlanan yasal düzenlemelerle ilgili, Hakan Fidan'ın ise bölgesel gelişmeler ve süreçle ilgili gelinen aşama konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda yarın SGK ile İŞKUR tarafından sunum yapılacak.

TBMM GENEL KURULU BU HAFTA ÇALIŞMAYACAK

Öte yandan, bütçe görüşmelerinin başlayacak olması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmayacak.