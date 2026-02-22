TBMM’de bu hafta gündem yoğun: AKP'den 30 maddelik yeni kanun teklifi

Süreç komisyonunun ortak rapor çalışmaları nedeniyle geçen haftayı yoğun geçiren TBMM’de mesai devam edecek.

Genel Kurul'da, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Geçen hafta ilk 5 maddesi kabul edilen teklif 30 maddeden oluşuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, sulak alanların doğal yapılarının ve ekolojik dengelerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin denetim görevi yetkisi veriliyor.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

İNTİFA HAKKI SÜRESİ 49 YILI GEÇEMEYECEK

Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek, bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün tasarrufuna geçecek.

Ancak işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle 99 seneye kadar uzatılabilecek. Bu durumda Genel Müdürlüğe devir işlemi bu uzatma sonunda yapılacak.

Korunan alanın yönetimi için gerekli olan ve sadece korunan alana hizmet veren tesislere yönelik olarak verilecek izinlerden bedel alınmayacak. Ancak milli park ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması, kamu yararı ve zaruret olması halinde, ulaşım, elektrik iletim ve nakil hattı, petrol ve doğal gaz iletim hattı, trafo, haberleşme, su, termal su, atık su, altyapı ve bunlarla ilgili yapı ve tesislerin yapılması maksadıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri lehine bedeli mukabilinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilebilecek, verilen izinler amacı dışında kullanılamayacak ve uygulamalar Milli Parklar Kanunu hükümlerine göre denetlenecek.

İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı veya gelişme planı şartı aranmayacak.

Teklifle, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanlardaki koruma hizmeti ile suçların takibinin orman muhafaza memurları yanında bu alanın yönetiminden sorumlu olmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilmiş olan av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da sağlanabilmesi amaçlanıyor.

GİRİŞ ÜCRETİNİN 14 KATI TUTARINDA İDARİ PARA CEZASI

Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, yaban hayatı tahrip edenlere, bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratanlara, tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapanlara, onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında yapı ve tesis kuranlara ve işletenlere veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapanlara, kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ve Hazineye ait taşınmaz mallar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki mevcut açıklıkların ve var olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgali, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescilini yapanlara fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli parklara gelen ziyaretçilere uygulanacak ücreti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü belirleyecek. Giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası verilecek.

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası tutarı 200 liradan 10 bin liraya, özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "yaban hayatı koruma sahası", "yaban hayatı geliştirme sahası" ve "üretme istasyonu" olarak tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara kesilen idari para cezası tutarı ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve Kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüklerince yapılacak.

AKP, YENİ KANUN TEKLİFİ SUNMAYA HAZIRLANIYOR

AKP’nin, bu hafta TBMM’ye yaklaşık 30 maddelik yeni bir kanun teklifi sunması bekleniyor.

Eski orman alanları ve kullanım amacını yitiren Devlet Su İşleri’ne ait arazilerdeki mülkiyet belirsizliğinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Fiilen yerleşime açılmış, ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman alanı ya da DSİ’ye ait arazi olarak görünen yerlerdeki tapu sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

TBMM’de bu hafta 24 Şubat Çarşamba günü Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Alt Komisyon Toplantısı yapılacak.

Toplantıda Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in “Millî Eğitim Bakanlığı'nın Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri” konusu bilgilendirme yapması bekleniyor.

AKP GRUBU TOPLANACAK

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partileri grup toplantıları yapılacak. Genellikle iki haftada bir düzenlenen AKP grubunun toplantısı da bu hafta yapılacak.