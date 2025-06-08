TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonları üyelerinin isimleri oylanacak

TBMM bu hafta, yasama yılının ikinci dönemine başlayacak.
İnfaz yasası Genel Kurul’da kabul edildikten sonra 4 Haziran’da Kurban Bayramı
tatiline çıkan TBMM, bu hafta çalışmalarına 11 Haziran Çarşamba günü
başlayacak.
Genel Kurul’da 3 Haziran’da yapılan seçimde AK Parti’nin
aday gösterdiği Numan Kurtulmuş, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi
tamamlanıncaya kadar Meclis Başkanı olarak görev yapacak. Genel Kurul’da,
partilerin Başkanlık Divanı için bildirdiği isimler okunacak.
BAŞKANLIK DİVANI’NDA YENİ YOL GRUBU'NA DA 1 ÜYE VERİLDİ
Genel Kurul’da 3 Haziran’da Başkanlık Divanı’nın üye
dağılımı yeniden belirlenerek, Başkan dahil üyesi 21’den 22’ye çıkarıldı, Yeni
Yol’a 1 katip üye verildi. Başkanlık Divanı’nda AK Parti’ye 1 başkanvekili, 6
kâtip üye, 3 idare amiri; CHP’ye 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri;
DEM Parti’ye 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP’ye 1 başkanvekili, 1 idare
amiri; İYİ Parti’ye 1 kâtip üye; Yeni Yol’a 1 kâtip üye şeklinde dağılım
yapıldı.
CHP Başkanlık Divanı için TBMM Başkanvekilliğine Tekin Bingöl,
katip üyeliğe Müzeyyen Şevkin, Nurten Yontar ve Nermin Yıldırım Kara ile İdare
Amirliği için Harun Özgür Yıldızlı’yı seçti.
MHP TBMM Başkanvekili olarak halen görev yapan Celal
Adan’ın, DEM Parti yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder’in yerine TBMM
Başkanvekili olarak Pervin Buldan’ın ismini bildirdi.
AK Parti’nin Başkanlık Divanı’nda yer alacak isimleri bu
hafta Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında belirlemesi bekleniyor. AK
Parti’de halen TBMM Başkanlığı’nı Bekir Bozdağ yürütüyor.
GENEL KURUL'DA İKİ KANUN TEKLİFİ
Öte yandan, Genel Kurul’da görüşülmeyi bekleyen iki kanun
teklifi bulunuyor. Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nin bazı hükümlerini
iptal etmesi dolayısıyla yapılacak yasal düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik
para cezalarının yüksek oranlarda artırılması, ehliyetin geçici sürelerle
alınması veya iptalini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
Bu hafta ilk olarak ele alınması beklenen Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne
göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle, çeşitli
nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya
fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe
bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek.
Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun'daki değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat
temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getirilecek
her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar
gümrük vergilerinden muaf olacak.
Yükseköğretim Kurulu'nda, Yürütme Kurulu bünyesinde görev
yapacak 6 üyenin 4'ü Cumhurbaşkanınca doğrudan, 2'si Üniversitelerarası Kurul
tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atanan üyeler arasından Genel Kurul
tarafından seçilecek. Milli Savunma Üniversitesinin rektörü Cumhurbaşkanı
tarafından atanacak.
Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve
Yöntemleri Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemeye göre, Ekonomik ve Sosyal
Konsey'in üyeleri ile çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından tespit
edilecek.
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda
yapılan değişiklikle, sendika ile konfederasyonların yangın, su baskını, deprem
gibi doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın mevcudunun
yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim
tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve
kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilmesi mümkün olacak.
BELEDİYE VE KÖYLERİN KALDIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER
Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan
tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye
Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem
dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan
nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde
belediye kurulabilecek.
Meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile
nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha
yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya
temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye
katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.
Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu
tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye
ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni
nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda yapılması gereken
zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması, katılacak belediyenin uygun
görüşü alınarak yapılacak.
YÜCE DİVAN YARGILAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan yargılamasına ilişkin
sürelere dair düzenlemenin KHK ile yapılamayacağına ilişkin hükmü doğrultusunda
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da
değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanlar hakkındaki Yüce Divan yargılamaları 3 ay içinde tamamlanacak,
yargılama bu süre içinde tamamlanamadığı takdirde ilave 3 aylık süre içinde
kesin olarak tamamlanacak.
Yüce Divanda yargılanacak eski Bakanlar Kurulu üyeleri,
askeri yüksek yargı mensupları ve Jandarma Genel Komutanı hakkındaki geçici
madde, Anayasa Mahkemesi kararına uygun biçimde yeniden düzenleniyor. Buna
göre, 9 Temmuz 2018'den önce görev yapmış Bakanlar Kurulu üyeleri, görevleriyle
ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Kaldırılan Askeri Yargıtay
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyeleri, başsavcıları ile Jandarma
Genel Komutanı, 27 Nisan 2017'den önce görevleriyle ilgili işledikleri
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanacak.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'de yapılan değişikliğe göre, teşebbüsler, anonim şirket şeklinde de
kurulabilecek. Anonim şirket şeklinde kurulan teşebbüslerde genel kurul
bulunmayacak. Cumhurbaşkanınca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli
şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden
muaf tutulacak.
Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin
anonim şirket olarak kurulacak teşebbüsler, Türk Ticaret Kanunu'nun denetim ve
şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu hüküm kapsamında
kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim,
temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık
tarafından kullanılacak ve bunlar, bu KHK ile teşebbüslere tanınan tüm hak,
istisna ve muafiyetlerden yararlanacak
TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Teklifle, 637 sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de değişiklik yapılıyor.
Buna göre, Ticaret Bakanlığı, görevlerinin yerine getirilmesi ile ihracatın
geliştirilmesi ve ithalatın yönlendirilmesi kapsamında yapılacak faaliyetleri,
dış ticarette ürün denetimleriyle ilgili faaliyetleri, dış ticarette ürün
denetimlerine yönelik uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, ürün
denetimlerinde ihtiyaç duyulan laboratuvarların kurulması ve mevcutların
geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili
olacak.
ÖĞRENCİLERE ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLARA İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
Teklifle, Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna
göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi
Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel
barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak. Öğrencilere özel
barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca,
yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar
bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenecek.
TRAFİK CEZALARININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEKLİF
Öte yandan, trafik cezalarının artırılmasına yönelik
düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi’ne göre ise ehliyet olmadan araç kullananlara 40 bin lira,
ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen araç kullananlara 200
bin lira idari para cezası öngörülüyor.
Yaya yollarında araç, bisiklet yolu ve bisiklet şeridinde
bisiklet ve elektrikli skuter dışındaki taşıtlar sürülmeyecek. Sürücüler, taşıt
trafiğine kapalı veya belirli taşıtlar için ayrılmış yollarda izin verilenler
dışındaki araçları kullanamayacak.
Trafikte, düğün, sünnet, asker uğurlama gibi durumlarda
konvoy şeklinde, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye soracak
keyfi hareketlerle trafik akışını engelleyecek şekilde araç kullananlara ceza
öngörülüyor.
KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINIYLA İLGİLİ KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLIYOR
Kartalkaya’daki otel yangınını araştırma komisyonu
çalışmalarını tamamlıyor. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda, Komisyon üyeleri raporda yer verilebilecek
hususlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirecek.
ZİRAİ DON OLAYINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nda Çarşamba günü,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Onur Saraçoğlu ile Prof. Dr. Resul Gerçekçioğlu sunum yapacak.
Öte yandan, partilerin grup toplantılarını yapması
bekleniyor.