TBMM'de bu hafta gündem yoğun: 'Varlık barışı' düzenlemesi Genel Kurul'da

TBMM’de bu hafta, Genel Kurul ile komisyonlarda yoğun mesai yapılacak.

AKP tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan ve ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine salı günü Genel Kurul’da başlanacak.

Üretimi artırmak, Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan, “Yatırım teşvik paketi” olarak isimlendirilen kanun teklifi, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri sağlanıyor.

Orta Doğu’daki ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve bu çerçevede yaşanan gelişmeler nedeniyle bölgeden ayrılan uluslararası firmalar için Türkiye’yi bölgesel merkez, İstanbul Finans Merkezi'ni küresel ölçekli bir yapı haline getirmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinde, İstanbul Finans Merkezi’nde yürütülen transit ticaret ve yurtdışında gerçekleşen mal alım‑satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda vergi indiriminin yüzde 50’den yüzde 100'e çıkarılması, bu kazançlardan kurumlar vergisi alınmaması öngörülüyor.

"VARLIK BARIŞI" GENEL KURUL'DA

Kanun teklifindeki “varlık barışı” düzenlemesi Türkiye’de 8’nci kez yapılıyor. Teklife göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yurtdışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yolu ile mal intikallerinden dolayı alınacak vergi oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bu kapsamda bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda adlarına açılan hesaplara transfer edilmesi veya yurt dışından fiziki olarak getirilenlerin bu hesaplara yatırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı, 31 Temmuz 2027 tarihini, bitim tarihinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı hüküm kapsamına giren varlıkların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimi ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyana esas şekli ile hükmün uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

DİJİTAL ŞİRKET KURMAK KOLAYLAŞTIRILACAK

Teklifle, dijital şirket kurmak da kolaylaştırılıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kuluçka girişimcisi olmaya hak kazanmış girişimciler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek dijital şirket tanımına uygun olarak kurulan ve işletilen şirketler, kuruluş tarihi itibarıyla 3 yıla kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili hükmünde tanımlı ücret ve aidat ödemelerinden muaf olacak.

SGK’YE BORÇ TAKSİDİ 72 AYA ÇIKARILIYOR

Ayrıca, kanun teklifindeki düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarda 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılıyor. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

Varlık barışı ve vergi desteği sağlayan kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta Genel Kurul’da tamamlanarak yasalaştırılması öngörülüyor.

VARLIK BARIŞINA ELEŞTİRİLER

Muhalefet, kanun teklifindeki “varlık barışı” düzenlemesine, “kara para aklamaya neden olacağı ve Türkiye’nin gri listeye alınabileceği” eleştirileri yapıyor.

CHP Milletvekili Cevdet Akay, Plan ve Bütçe görüşmeleri sırasında, kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan suç örgütü liderlerinin isimlerinin yer aldığını belirttiği ve uç uca eklenmiş kağıtlardan oluşan 20 metrelik bir listeyi açarak, yeni çıkarılacak “varlık barışı” düzenlemesiyle bu listenin 100 metreye kadar ulaşacağını savunmuş, bu maddenin geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

İktidar yetkilileri ise bu eleştirilere, “Hiçbir alanda yasa dışı bir şeyi temellendiremezsiniz. Bu para kamyonlarla mı gelecek? Bankacılık sistemine girecek. Bunun ayrımını bir soruşturma konusu olduğunda kanunlarla yapabilirsiniz. Birçok insanın yastık altında herhangi bir finans sistemine girmemiş birikimleri var. Bunun sermaye yapısına katılabilir. Bunlar finans sistematiği içinde geleceği için kendi denetimini zaten bu kanun olmasa da yapmak zorunda. Ceza kanunları her zaman yürürlükte. Herhangi bir ihbar, bulgu varsa her zaman yaptırım uygulayabilirsiniz. Bu konuda bir engel yok. Biz yurt dışında dövizi, tahvili, kripto varlığı olanların finans sistemi içinde bunu getirdiğinde ülke olarak uygulayacağımız kuralları koyuyoruz, teşvik ediyoruz” yanıtını veriyor.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU’NDA YENİ KANUN TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Dışişleri Komisyonu 13 Mayıs Çarşamba günü yapacağı toplantıda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un sunduğu, uluslararası ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara ilişkin “uygun bulma kanun tekliflerini” görüşecek.

Görüşülecek teklifler arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, “Uluslararası Bakır Çalışma Grubu Çalışma Şartnamesi ile Şartnamede 1992 ve 2005 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, “2015 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasının 36ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak Uluslararası Zeytin Konseyi Üyeler Konseyi Tarafından 25 Haziran 2024 Tarihinde Kabul Edilen DEC-1 1/119-V1/2024 Sayılı Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” yer alıyor.

KARMA KOMİSYONDA KURUM TEMSİLCİLERİ DİNLENECEK

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonu da 13 Mayıs Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, komisyona gelen bilgi, belge ve diğer talepler ile alınan tavsiye kararlarının ilgili olduğu kurumların temsilcileri dinlenecek.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi’nden temsilciler komisyona davet edildi.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.