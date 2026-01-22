TBMM'de emekli aylığı görüşmeleri sırasında 'yoklama krizi'... Olmayan AKP'li vekil adına oy kullanıldı!: 'Ahlaksızlıktır!'

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmelerine geçildi.

Kanun teklifinin madde görüşmeleri bölüm bölüm yapılırken, birinci kısım 1-8'inci maddeleri kapsıyor.

Emeklilerin aylığında artış sağlayan 7'nci maddenin görüşmelerine geçilmeden önce Genel Kurul'da CHP, yoklama talep etti. Talebinin ardından TBMM Genel Başkanvekili Celal Adan, yoklamayı başlattı.

AKP'Lİ VEKİL OLMADIĞI HALDE ADINA YOKLAMA PUSULASI VERİLDİ

Genel Kurul salonunda bulunmayan bir AKP milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Genel Kurul kürsüsüne yürüdü. Bunun üzerine Adan tarafından Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi.

"AHLAKSIZLIKDIR!"

Aranın ardından konuşan TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Olmadığı halde kim getirdiyse, ahlaksızdır. Ayıp değil mi? Olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

"BU AÇIK BİR İRADE GASPIDIR"

Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Gece yarısı Meclis’te skandal yaşandı! Emekli yurttaşlarımız için verdiğimiz maaş artışı önergesi oylanırken, Genel Kurul’da olmayan AKP’li bir vekil varmış gibi oy kullandırıldı. Bu açık bir irade gaspıdır. TBMM’ye karşı sahtekarlık yapılmasına sessiz kalmadık, kürsüyü terk etmedik. Emekliyi yok sayan bu düzene boyun eğmeyeceğiz."