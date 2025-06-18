TBMM’de gerginlik… Birleşime ara verildi: ‘Divanda bağırma, çık!’

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Teklifte söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan şunları söyledi:

“BAZI KİŞİLER KAHRAMAN OLABİLİR AMA…”

"1915'de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915'de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir."

TEKİN BİNGÖL: ‘SOYUT KAVRAMLARLA BURADA İNSANLARI İTHAM ETME HAKKINIZ YOK’

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, "Sayın Aslan ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde ithamlarda bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının diktiği anıt ‘Gar katliamı’na yönelik dikilmiştir. Bunun ötesi yoktur, lütfen araştırarak konuşun" dedi.

SUNAT’TAN DEM PARTİ’YE: ‘BU ARA ÖZGÜVEN KAZANDINIZ GİBİ GELİYOR’

Aslan'ın sözleri İYİ Parti milletvekilleri tarafından sıkça kesilerek kullanılan ifadelere tepki gösterildi. Aslan'ın ardından söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekil Şenol Sunat ise şunları söyledi:

“Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. O yüzden buraya çıkan kişiyi lanetliyorum. Aslında sizlere söyleyecek çok söz var ama bu ara özgüven kazandınız gibi geliyor. Ama şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa’ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edilemez" dedi.

DİVAN ÜYESİ ÖZTÜRK DİVANI TERK ETTİ, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Sunat'ın konuşmasının kesilmesinin ardından, "Bir müsaade edin siz de konuşacaksınız, kesmeyin" diyen Tekin Bingöl, "Ama bakın Sayın Sunat 'lanetliyoruz' kelimesi çok ağır bir kelime. Böyle bir kelime kullanamazsınız" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl'ün masasına vurdu ardından, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez" diyerek ayağa kalktı. Bingöl ise, "Divanda bağırma, çık" yanıtı verdi ve birleşime ara verdi.