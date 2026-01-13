Cumhuriyet Gazetesi Logo
TBMM’de iç tüzük hazırlığı: 'Düzeni bozan' vekile maaş kesintisi ve giriş yasağı gündemde!

13.01.2026 09:57:00
Haber Merkezi
TBMM kürsüsünde uygunsuz davranış, hakaret, tehdit ve Meclis düzenini bozma gibi fiiller için uyarıdan uzaklaştırmaya uzanan yaptırımların yanına maaş kesintisi, oturuma katılmama ve TBMM'ye giriş yasağı gibi cezalar eklenmesi planlanıyor. Düzenlemede, Fransa Parlamentosu'ndaki dört dereceli disiplin modelinin uyarlanması önerileri öne çıkıyor.

TBMM’de iç tüzük değişikliği çalışmaları kapsamında milletvekillerine yönelik disiplin cezalarının genişletilmesi gündeme geldi. Mevcut uyarı ve uzaklaştırma yaptırımlarına ek olarak maaş kesintisi, oturuma katılmama ve Meclis’e giriş yasağı gibi cezaların getirilmesi planlanıyor.

 

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Fransa'daki disiplin modelinin TBMM'ye uyarlanması kapsamında hafiften ağıra doğru dört dereceli sistem üzerinde duruluyor.

 

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre “tutanaklara geçen uyarı” halinde bir ay maaşın dörtte biri, kınamada yarım maaş kesintisi, geçici çıkarma durumunda ise iki ay yarım maaş kesintisi ile 15 birleşim Meclis’e katılmama ve binaya giriş yasağı öngörülüyor. Tekrarı halinde bu sürenin 30 birleşime çıkarılması planlanıyor. 

 

Habere göre cezalar genellikle "kürsüde uygunsuz davranış", "hakaret", "tehdit", "Meclis düzenini bozma" gibi durumlarda uygulanacak.

 

Sistemle kanun metinlerinin ağırlıklı olarak komisyonlarda hazırlanmasını öngören bir model de yer alıyor.

 

2018’de benzer şekilde maaş kesintisi getiren düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

