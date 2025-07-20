TBMM'de 'komisyon' turları sürüyor: Kurtulmuş, yarın Bahçeli'yi ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nin sembolik silah bırakma töreninin ardından, süreçle ilgili yol haritasını belirleyecek bir komisyon kurulması çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki haftalık süreçte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TBMM'de grubu bulunmayan partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelen Kurtulmuş, geçen cuma günü TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleriyle değerlendirme toplantısı yapmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın yer aldığı bu toplantıda, TBMM'de grubu bulunan partilerin genel başkanlarını ziyaret edeceğini belirten Kurtulmuş, bu kapsamda yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret edecek.

EN SON MAYIS AYINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Kurtulmuş'un, komisyon kurulmasını ilk öneren Devlet Bahçeli'ye gelinen aşamayla ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor. Süreç kapsamında Numan Kurtulmuş 28 Mayıs 2025 tarihinde Bahçeli'yi TBMM'deki makam odasında ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, sürece katkıları için Bahçeli'ye teşekkür etmiş ve "Türkiye, 100 yıllık cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısının meşgul olduğu, hem binlerce insanın hayattan koparılmasına hem de 2 trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan bu terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Burada sorumluluk TBMM’dedir. Siyasi partilerimizin hepsini bu siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYONU İLK BAHÇELİ ÖNERMİŞTİ

Öte yandan Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararının ardından 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 maddelik öneride bulunmuştu.

Açıklamasında "Barış tek kanatlı kuş değildir. Kaldı ki tek kanatla havalanmak mümkün değildir. İkinci kanadın takılarak uçuşun sağlanabilmesi milletimizin tamamının özverisine, özgüvenine, alicenaplığına, metanetine, duasına ve sahiplenmesine bağlıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, komisyonla ilgili “Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır. İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır" önerisinde bulunmuştu.

KURTULMUŞ'UN LİDERLERİ ZİYARETLERİ SÜRECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı da ziyaret ederek, komisyon kurulması süreciyle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kurtulmuş'un bu ziyaretlerinin ardından komisyonun bu hafta içinde kurularak, çalışmalarına başlayacağı ifade ediliyor. Henüz netlik kazanmasa da komisyonun 35-40 kişiden oluşacağı, partilerin temsiliyet oranlarına göre üye sayısının belirleneceği ve yaz boyunca çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.