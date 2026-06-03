TBMM'de ‘mutlak butlan’ tartışması: CHP’den AKP’ye protesto, toplantıya ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde partilerin önergeleri görüşüldü. CHP Grubu, "Türkiye'de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla" Meclis'e araştırma önergesi verdi.

AKP adına CHP'nin önergesi üzerine Genel Kurul kürsüsüne AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel çıktı.

Yüksel'in konuşmasına başladığı andan itibaren CHP Grubu, Yüksel'i sıralara vurarak tepki gösterdi.

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da tansiyon, Yüksel'in konuşması boyunca yükseldi. Yüksel'in konuşması sona erdiğinde CHP milletvekilleri yoklama talep etti.

Toplantı yeter sayının bulunamaması üzerine Adan, toplantıya 15 dakika ara verdi.